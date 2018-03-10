Bilgili Kültür Okulları, Kadınlar Gününü kutladı

Gecenin organizasyonunu sağlayan Bilgili Kültür Okulları İlkokul Müdürü Sevda Saraçoğlu günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada büyük bir aile olduklarını dile getiren Saraçoğlu; “Bizlere güvenip çocuklarınızı emanet ediyorsunuz. Sizlerin güvenini boşa çıkarmamak adına bütün öğrencilerimize kendi çocuğumuz gibi davranıp bütünleşiyoruz. Bu sebepten dolayı biz büyük bir aileyiz. Sizler ailemizin kadın üyeleri kadınlar gününüzü okulumuz adına kutluyorum. Bu tarz organizasyonlarımız devam edecek ve daha çok bir araya geleceğiz” Diye konuştu.

Çekilişle Birbirinden Farklı Hediyeler

RamadaOtel’de gerçekleştirilen organizasyonda gece boyunca eğlence hız kesmeden devam etti. Geceye katılan herkese özel hediyeler verilirken ayrıca bir çekiliş düzenlendi. Çekilişte Kapadokya turundan cilt bakımına, spor salonu üyeliğinden indirim kuponlarına kadar birbirinden farklı hediyeler yer aldı. Çekiliş heyecanını yaşayan veli ve öğretmenler farklı hediyeler kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Çekilişin ardından ise katılımcılar gece sonuna kadar eğlenmeye devam etti.