Marmara Koleji’nden 8 Mart etkinlikleri

Bu kapsamda öğrenciler, Cemal Doğan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’ndeki kadınların gününü kutlayarak onları sevindirdi. Ortaokul fuaye alanında düzenlenen etkinlikte ise kurum bünyesindeki tüm kadın çalışanlar, Dünya Kadınlar Günü'nü Müdür Soner Atalay'ın da katılımlarıyla pasta keserek kutladı.