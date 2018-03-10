Bu kapsamda öğrenciler, Cemal Doğan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’ndeki kadınların gününü kutlayarak onları sevindirdi. Ortaokul fuaye alanında düzenlenen etkinlikte ise kurum bünyesindeki tüm kadın çalışanlar, Dünya Kadınlar Günü'nü Müdür Soner Atalay'ın da katılımlarıyla pasta keserek kutladı.
Bugün 13:23 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 13:25 TSİ )
Marmara Koleji’nden 8 Mart etkinlikleri
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kartepe Marmara Koleji bünyesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.
Bugün 13:23 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz