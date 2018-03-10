Aka'dan Kaymakam Karaman'a ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)Darıca Şube Başkanı Kemal Aka, Kaymakam Ömer Karaman'ı ziyaret etti.Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Aka, TÜGVA'nın her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacının bulunduğunu kaydetti.

BAŞARILAR DİLEDİ

Gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel ve manevi gelişimlerini önemsediklerini ifade eden Aka, "Bu yaklaşımlarla düşünen, tasarlayan ve hayatlarına temas eden bir misyonla kendini devamlı geliştiren, yenilikçi ve nitelikli insan oluşumuna katkı sağlamak istiyoruz" dedi. Kaymakam Karaman ise Aka'ya çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.