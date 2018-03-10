Karamürsel’de kadınlara ‘adalet’ konferansı

Karamürsel İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ‘Adalet ve Hakkaniyet Bağlamında Kadın’ konulu konferans verildi. Konferansa Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın eşi Tuğba Yıldırım ve ilçedeki kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

İSLAM’DA KADININ YERİNE DEĞİNİLDİ

Program, saygı duruşuveİstiklal Marşı’nın okunmasıylabaşladı.Kur’an-ı Kerimtilaveti sonrası, kadınların yoğun ilgi gösterdiği konferansta konuşan Kocaeli İl Müftü Yardımcısı Dr. Ravza Cihan, İslam’da kadının yeri, kadının ailedeki yeri ve görevleri, anne olarak kadın gibi konulara değindi.