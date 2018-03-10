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Bugün 13:26 TSİ- Spor ( G : Bugün 17:26 TSİ )

Üni Hodri bu kez Konya’dan geldi

Kocaelisporlu üniversiteliler deplasmanlarda takımının yanında olmaya devam ediyor.

Kocaelisporlu üniversiteliler deplasmanlarda takımının yanında olmaya devam ediyor. Konya Selçuk Üniversitesi’nde okuyan Kocaelispor taraftarı Payas maçına 27 kişilik grupla geldi. Maç öncesi Hatay Payas’ı turlayan üniversiteli Yeşil Siyahlı taraftarlar sahilde pankart açtılar. Konya’dan gelen 12. adam ayrıca otobüsün önüne Burası Basra Değil İzmit Körfezi pankartı astı.

Bugün 13:26 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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