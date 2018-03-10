Kocaelisporlu üniversiteliler deplasmanlarda takımının yanında olmaya devam ediyor. Konya Selçuk Üniversitesi’nde okuyan Kocaelispor taraftarı Payas maçına 27 kişilik grupla geldi. Maç öncesi Hatay Payas’ı turlayan üniversiteli Yeşil Siyahlı taraftarlar sahilde pankart açtılar. Konya’dan gelen 12. adam ayrıca otobüsün önüne Burası Basra Değil İzmit Körfezi pankartı astı.
Bugün 13:26 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 17:26 TSİ )
Üni Hodri bu kez Konya’dan geldi
Kocaelisporlu üniversiteliler deplasmanlarda takımının yanında olmaya devam ediyor.
Bugün 13:26 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz