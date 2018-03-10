BESYO öğrencileri bisiklet dersi görüyor

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) öğrencileri, bisiklet derslerini İzmit Belediyesi’ne ait Bisiklet Trafik Eğitim Pistinde görüyorlar.Her yıl on binlerce ilk, orta ve lise öğrencisinin bisiklet kullanmayı öğrendiği Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Bisiklet Eğitim Pistine gelen üniversiteli öğrenciler, burada görevli uzmanlardan bisiklet ile ilgili teorik ve pratik eğitim alıyor.

“ÇOK ŞANSLIYIZ”

Bisiklet eğitmenleri Mehmet Bozdemir ve Ayşe Ersoylu tarafından verilen eğitimden oldukça memnun kaldıklarını söyleyen BESYO okutmanlarından Yüksel Abdikoğlu, “Böylesine son derece modern bir yerde eğitim gördüğümüz için çok şanslıyız. Bizlere bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a çok teşekkür ederiz” dediler.