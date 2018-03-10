Maç öncesi sahili turladılar

Kocaelispor taraftarı Jandarma Karakolu ile Payaslı Şehit Mustafa Ozan Gökçenin ailesini ziyaret ettikten sonra Payas turu attı. Sahile inen ve bol bol fotoğraf çektiren Yeşil Siyahlılar yemeklerini yedi. Maçın başlamasına yarım saat kala Payas İlçe Stadına giriş yapacak olan taraftar için şu an her şey yolunda. Payas emniyeti Kocaelispor taraftarı ile yakından ilgilendi Osmaniye emniyetinin aksine tavırları son derece olumluydu.