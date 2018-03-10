Kocaelispor taraftarı Jandarma Karakolu ile Payaslı Şehit Mustafa Ozan Gökçenin ailesini ziyaret ettikten sonra Payas turu attı. Sahile inen ve bol bol fotoğraf çektiren Yeşil Siyahlılar yemeklerini yedi. Maçın başlamasına yarım saat kala Payas İlçe Stadına giriş yapacak olan taraftar için şu an her şey yolunda. Payas emniyeti Kocaelispor taraftarı ile yakından ilgilendi Osmaniye emniyetinin aksine tavırları son derece olumluydu.
Bugün 13:43 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:54 TSİ )
Maç öncesi sahili turladılar
Kocaelispor taraftarı Jandarma Karakolu ile Payaslı Şehit Mustafa Ozan Gökçenin ailesini ziyaret ettikten sonra Payas turu attı.
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Bugün 13:43 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz