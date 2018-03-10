Maç sonucu: Payasspor 1 Kocaelispor 0

Kocaelispor sezonun 26. hafta maçında Hatay temsilcisi Payasspor deplasmanda karşılaştı. Maçın 9. dakikasında öne geçen Payas 80 dakika yattı. Hakem de buna olanak tanıyınca Kocaelispor, ikinci yarısında baskılı oynadığı, iki topunun direkten döndüğü maçta rakibine 1-0 yenildi.

ERKEN YEDİK

Kötü bir zeminde oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Kocaelispor istediği futbolu sahaya yansıtamadı ve henüz 9. dakikada geriye düştü. Sol kanattan yapılan yerden ortada savunma hattını paralel geçen topu uzak kale direğinde Zeki yakaladı ve boş kaleye topu yuvarladı. Burak Süleyman 24. dakikada 25 metreden nefis bir şut çıkardı ve top üst direkte patladı. Sert bir futbol ortaya koyan Payas soyunma odasına 1-0 önde girdi.

KEMAL’İN TOPU DİREKTEN DÖNDÜ

İkinci 45 dakikada Payas futbol oynatmamak için her şeyi yaptı. Kötü zeminde de istediği oyunu oynayamayan ekibimizde 83’de Kemal’in kafa vuruşunda top direkten döndü, 90. dakikada Mert’in şutu direği yaladı. Payas sadece 52’de Mustafa ile gole yaklaştı. Kocaelispor, çok adamla savunma yapan rakibinin kilidini bir türlü açamadı ve 7 maç sonra mağlup oldu

FATİH ADIGÜZEL BEKLEDİ

Topladığı 32 puanın 16’sını deplasmanda elde eden Kocaelispor’da Teknik Direktör Galip Gündoğdu’nun Payas karşısında sahaya süreceği 11 belli merak ediliyordu. Ali Keten, Murat Başak, Kemalcan ve Kadir Öge savunma hattını oluşturdu. Kemal maça sağ bekte başladı. Yusuf kalede Sefa ve Mesut savunmanın önünde, Süleyman ve Özbakır kanatlarda, Hamza forvete yakın bölgede, Sinan da ileride Payas karşısına dizildi. Can Emre, Fatih, Kerem, İshak, Mert, Onur Öztonga ve Mehmet forma bekledi.

HER ZAMANKİ YERLERİNDEYDİLER

Kocaelispor taraftarı 920 kilometre uzaklıktaki Payas’ta da takımını yalnız bırakmadı. Maç boyunca takıma destek veren 12. Adam futbolcuları soyunma odasına giderken motive etti ve takıma olan inançlarını ortaya koydu.

PAYAS YENİ HOCASI İLE KEZ

Hafta arasında teknik adam değişikliğine giden ve Mehmet Seçkin’i tekrardan takımın başına getiren Payas ekibinde orta saha oyuncuları Necmi Çoban ve Çetin Turan ile eski Derincesporlu sol bek Cuma Ali Üzüm kart cezası olduğu için takımdaki yerini alamadı. Maçın kampını Payas Miba Ote’de yapan Payaslı futbolcular Kocaelispor maçına en iyi şekilde konsantre olmaya çalıştı. Cuma akşamı Payas taraftarlarından bir grup yeni teknik adam Mehmet Seçkin ve ekibini ziyaret etti, teknik ekip ile takıma başarı diledi. Öte yandan gün boyu Payas Belediyesi anons yaparak Payas halkını maça davet etti.

SINIRDAKİLER UYARILDI

Payas maçı öncesison 7 maçında 5 galibiyet ve 2 de beraberlik elde ederek ilk 5’e göz kırpan Kocaelispor, düşmeme mücadelesi veren Payasspor ile çok zorlu bir maça çıktı. Kocaelispor’da bel ağrıları devam eden Özgür Sürekçi dışında eksik yoktu. Mehmet, Burak Süleyman ve Kaptan Hamza kart sınırındaydı. Teknik adam Gündoğdu futbolculara zorlu Çorum maçı öncesi kart konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

HAVA İYİ ZEMİN KÖTÜYDÜ

Payas İlçe Stadı’nın zemini maç oynamaya pek elverişli değildi. İki takım futbolcuları da zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığı ise futbol oynanacak düzeydeydi. Payas ekibi özellikle Burak Süleyman’a önlem aldı ve ev sahibi ekip Burak’a adım attırmamak için elinden geleni yaptı. Genel olarak sert futbolu tercih eden ve öne geçtikten sonra oyunu yavaşlatan Hatay temsilcisi kanatlardan tehlikeli oldu. 9. dakikada yenilen golde sol kanattan orta yapıldı. Tüm savunma hattını paralel geçen topu Zeki boş kaleye bıraktı.

Dakikalar:

0' Maç Kocaelispor'un santrayı almasıyla başladı!

GOL! (PAYAS)

9'Payasspor 1-0 öne geçti. Payas takımı sol kanattan etkili geldi. Yerden içeriye doğru orta yapıldı. Uzak kale direği yakınlarında Zeki topu boş kaleye gönderdi.

18' Kocaelispor'un golü direkten döndü. 35 metreden Burak Süleyman topun gelişine nefis vurdu. Top üst direkten oyun alanına döndü.

19' Payas Murat Can'ın vuruşuyla gole yaklaştı. Yusuf'u sert şutta sağına kapanarak topu kontrol etti.

25' Kocaelispor yediği golden sonra tekrar topun hakimi olmayı başardı. Uzun toplarla Sinan ve Burak Özbakır topla buluşturuldu. Burak Süleyman'a da çok özel önlem almış durumda Payas ekibi... Kanatları iyi kapatmış durumda.

26' Kocaelispor topu ağlara gönderdi. Gol öncesinde Hamza'nın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle ağlara giden op gol değeri kazanmadı ama tartışmaya çok açık bir pozisyondu.

BAŞAK'A SARI KART ÇIKTI

27' Murat Başak Murat Can'a yapmış olduğu faul nedeniyle sarı kart gördü.

43'Orta sahada çok sert ikili mücadeleler var. Payas takımı öne geçtikten sonra zaman geçirmeye yönelik bir futbol sahaya koyuyor.

45+'İlk yarıya 3 dakika ilave edildi.

45+3' İlk yarı sona erdi...

46' İkinci yarı başladı!

54' Burak Özbakır ceza sahası içinde yerde kaldı. Kocaelisporlu futbolcular penaltı bekledi ama hakem devam kararı verdi.

56' Payas 2. gole çok yaklaştı. Fatih Baydemir karşı karşıya kaldı Yusuf ile sağ ayağının dışıyla topğu kaleye gönderdi, top sol kale direğinin dibinden auta çıktı.

56'

Abdurrahman sarı kart gördü. (Payasspor)

Kocaelispor'da İshak oyuna girdi. Burak Özbakır çıktı.

65' Kocaelispor mutlak bir gol kaçırdı. Hamza son çizgiye indi. Pasında topu Sinan ile buluşturdu. Sinan topu ıskaladı, penaltı noktası yakınlarından boş kaleye topu gönderemedi. İnanılmaz bir gol kaçtı.

69' Sefa çıktı, Mert oyunda (Kocaelispor)

70' Payaslı futbolcular zaman geçirmek için birbiriyle yarışıyor.

85'

Muratcan Bölükbaşı, sol çaprazdan vurdu. Topu Yusuf çıkardı.

Muratcan çıktı, Sezer oyunda (Payasspor)

87' Burak Süleyman'ın köşe vuruşunda Kemal'in kafası sol kale direğinden döndü.

90' Mert'in şutu sol kale direğinin dibinden dışarı çıktı. Oyuna 5 dakika ilave edildi.

90+5'Maç bitti!

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PAYASSPORKOCAELİSPOR

STAT:Payas İlçe

HAKEMLER:Hakan Ülker, Samet Özkul, Murat Erölmez

PAYASSPOR

1SUPHİ DAĞ*

4ONUR ÇAKIR*

7GÖKHAN ÇIRAK***

8KORAY KURT**

12 ABDÜLSAMET KIRIM**

19 MURAT BÖLÜKBAŞI***

(Dk. 85 SEZER ÇELİK?)

21 ÖMER KIZILDAĞ**

23 DENİZ KARADENİZ**

55 AYKUT TOPAL**

61 TEVFİK ŞANVER**

99 MUSTAFA BAYDEMİR***

(Dk. 73 İLYAS SARI*)

YEDEKLER

29 FATİH ÖZTÜRK

14 OĞUZHAN KUŞ

20 UMUT ESKİKÖY

58 HASAN KAŞIKARA

KOCAELİSPOR

35 YUSUF ŞENLİK**

3KADİR ÖGE**

4MURAT SONER BAŞAK**

5KEMAL CAN AYDEMİR**

8SEFA NARİN**

(Dk. 79 MERT YAVUZ**)

10 BURAK SÜLEYMAN**

11 SİNAN PEKTEMEK**

12 MESUT ÖZDEMİR***

17 BURAK ÖZBAKIR***

(Dk. 56 İSHAK KURT**)

41 HAMZA MUTLU**

50 ALİ KETEN**

YEDEKLER

1CAN EMRE YÜCEL

2FATİH ADIGÜZEL

18 ONUR ÖZTONGA

19 MEHMET AVCI

99 KEREM YILDIRIM

GOLLER: Dk. 9 Zeki (Payas)

SARI KARTLAR: Dk. 27 Murat Başak, Dk. 70 Sefa (Kocaelispor) Dk. 56 Abdurrahman, Dk. 87 Ömer, Dk. 90+4 Suphi (Payas)

KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Aykut (Payas)