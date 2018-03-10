Söğüt’ün ziyaret yoğunluğu

Yapılan ziyaretlerle oldukça hareketli bir dönem geçiren ilçe başkanı Şener Söğüt ve yönetimi, geçtiğimiz haftayı da yine çok yoğun geçirdiler. İlçe başkanı Söğüt, beraberindeki ekibi ile birlikte bir vefa örneği sergileyerek, Körfezli şehit Raşit Yücel’in babası Ferit Yücel’e tedavi gördüğü hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Baba Ferit Yücel, AKP’li heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

MUHTAR ZEMZEM İKRAMI

Bu arada AKP’li heyet, daha sonra ise umre ziyaretini tamamlayarak kente dönen Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yeniyalı Mahallesi Muhtarı Yusuf Yanar’a konuk oldu. Yanar’ın ikramı olan zemzem suyu ile hurmaların tadına bakan Söğüt ve beraberindekiler, Esentepe ve Güney mahallelerinde hasta, umre ve taziye ziyaretlerinde bulundu.