İYİ Parti’lilerden 8 Mart ziyaretleri

Saha çalışmalarına ağırlık verin ilçe başkanı Emin Yılmaz ve kalabalık bir partili grup, ilçede bulunan hastane ve okullarda görev yapan kadın personellere 8 Mart Dünya Kadınları Günü dolayısıyla ziyarette bulundu.
KADINLARA ZİYARET
Kadınlara çiçek vererek 8 Mart Kadınları Günü’nü kutlayan İYİ Parti’lilerin etkinliğine Başkan Emin Yılmaz’ın yanı sıra başkan yardımcıları Makbule Bildir, Burcu Üveyik ve Metin Daşdemir ile parti yöneticileri Melek Cibir ve Filiz Tosun katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz