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İYİ Parti’lilerden 8 Mart ziyaretleri

İYİ Parti Dilovası İlçe yönetimi, seçim bölgesindeki çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Saha çalışmalarına ağırlık verin ilçe başkanı Emin Yılmaz ve kalabalık bir partili grup, ilçede bulunan hastane ve okullarda görev yapan kadın personellere 8 Mart Dünya Kadınları Günü dolayısıyla ziyarette bulundu.

KADINLARA ZİYARET

Kadınlara çiçek vererek 8 Mart Kadınları Günü’nü kutlayan İYİ Parti’lilerin etkinliğine Başkan Emin Yılmaz’ın yanı sıra başkan yardımcıları Makbule Bildir, Burcu Üveyik ve Metin Daşdemir ile parti yöneticileri Melek Cibir ve Filiz Tosun katıldı.

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