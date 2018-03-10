İYİ Parti’lilerden 8 Mart ziyaretleri

Saha çalışmalarına ağırlık verin ilçe başkanı Emin Yılmaz ve kalabalık bir partili grup, ilçede bulunan hastane ve okullarda görev yapan kadın personellere 8 Mart Dünya Kadınları Günü dolayısıyla ziyarette bulundu.

KADINLARA ZİYARET

Kadınlara çiçek vererek 8 Mart Kadınları Günü’nü kutlayan İYİ Parti’lilerin etkinliğine Başkan Emin Yılmaz’ın yanı sıra başkan yardımcıları Makbule Bildir, Burcu Üveyik ve Metin Daşdemir ile parti yöneticileri Melek Cibir ve Filiz Tosun katıldı.