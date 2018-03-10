CHP’li gençlerden kitap desteği

İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız ile partililer, kampanya için topladıkları çok sayıda kitabı ziyaret ettikleri Günizi Anaokulu Kurucu Müdürü Tuğba Hülür’e teslim ettiler.

TEŞEKKÜR ETTİ

CHP’li gençlere destekleri için teşekkür eden müdür Tuğba Hülür, “Okul olarak her yıl bir kardeş okul seçerek oraya elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Yeni kütüphane için kitap topluyoruz, sizlere de desteğiniz için teşekkür ediyoruz” dedi. CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız de bu tür sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek olduklarını dile getirdi.