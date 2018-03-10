Ziyareti sırasında Başkan Köken’e Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Ziyaülhak Sarıgül ile Kandıra Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Şerif Aykaç da eşlik etti. Bölgeyi bütünüyle gezen Başkan Köken, Babalı sahilini geliştirecek projeleri hayata geçireceklerini, bölgede sörf yarışmalarının yapılabileceği alanlar hazırlayacaklarını dile getirdi.
Bugün 14:42 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:44 TSİ )
Köken: Babalı’da sörf yapılabilecek
Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, önceki gün ziyaret ettiği Babalı Mahallesi’nde çeşitli incelemelerde bulundu.
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Bugün 14:42 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz