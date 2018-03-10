Köken: Babalı’da sörf yapılabilecek

Ziyareti sırasında Başkan Köken’e Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Ziyaülhak Sarıgül ile Kandıra Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Şerif Aykaç da eşlik etti. Bölgeyi bütünüyle gezen Başkan Köken, Babalı sahilini geliştirecek projeleri hayata geçireceklerini, bölgede sörf yarışmalarının yapılabileceği alanlar hazırlayacaklarını dile getirdi.