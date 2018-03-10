EYDEM’de gösteri Hazırlıkları sürüyor

EYDEM’de şimdi de yılsonu gösterileri için hazırlıklar sürüyor. Ayşe Mutlu önderliğinde çalışmalarını sürdüren EYDEM kursiyerleri, yılsonu etkinliklerinde sahneleyecekleri gösterilerin provalarını yapıyor. Çalışmaların 25 öğrencinin katılımı ile yapılacağı belirtildi.