EYDEM’de şimdi de yılsonu gösterileri için hazırlıklar sürüyor. Ayşe Mutlu önderliğinde çalışmalarını sürdüren EYDEM kursiyerleri, yılsonu etkinliklerinde sahneleyecekleri gösterilerin provalarını yapıyor. Çalışmaların 25 öğrencinin katılımı ile yapılacağı belirtildi.
Bugün 14:43 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 14:45 TSİ )
EYDEM’de gösteri Hazırlıkları sürüyor
Derince Belediyesi’nin örnek projeleri arasında yer alan Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde (EYDEM) eğitim öğretim faaliyetleri çeşitli aktivitelerle devam ediyor.
Bugün 14:43 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz