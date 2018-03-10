Çayırova-Bel. Derince

Şile Yıldız beraberliğiyle kentlisinin 2 puan gerisine düşen yeşil-siyahlılar, tek kelimeyle 3 puana mecbur. Alınacak galibiyet aynı zamanda Çayırovaspor’a şampiyonluk yolunu da açmış olacak. Kuştepe Stadı’nda, İstanbul bölgesi hakemi Atakan Kozik’in yöneteceği müsabaka saat 14.00’te başlayacak.

GEBZE İÇİN FIRSAT HAFTASI

Derince’nin ligden çekilmesi üzerine 3 puanı hanesine yazdıran Gebzespor için 22’inci hafta fırsat haftası olacak. Puanını 50’ye çıkartan Gebzespor’da gözler Kartal Bulvar-Beylerbeyi ve Maltepe-Beylikdüzü maçlarına çevrildi. Özellikle 2.sıradaki Kartal Bulvar’ın Beylerbeyi ile oynayacağı karşılaşmanın skorunu merak ve heyecan içinde bekleyen Gebzespor camiası maçın berabere bitmesini temenni ediyor. Eğer dilediğimiz gibi maç berabere sonuçlanırsa, Kartal Bulvar ile puan farkını 4’e çıkarmış olacağız.