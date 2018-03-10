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İzmitli 2 bin yıl önce İtalya'daydı

Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi – Kültür Sempozyumu, Nikomedya’nın bir sırrını daha ortaya çıkarttı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen “Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumunun ikinci gününde, eskiçağda Nikomedya olarak bilinen İzmit, arkeolojik çalışmaların ışığında yeniden gün ışığına çıktı. Sempozyumda konuşan Dr. Maurizio Buoro, bulunan kalıntıların ışığında İsa’dan önceki birinci yüzyılda Nikomedya’dan İtalya’nın kuzeyine çok sayıda İzmitlinin gittiğinin ortaya çıktığını kaydetti. Akademik atıfta, bu dönemde önemli bir Roma kenti olan Aquila’da İzmitlilerin izlerine rastlandığı ve bu kişilerin ticaretin yanı sıra Roma senatosunda önemli görevler aldıkları ifade edildi.

TİCARET VE ROMA SİYASETİNDE İZMİT İZLERİ

Matrakçı Salon’daki 5 oturumda konuşan Dr. Maurizio Buoro yapılan arkeolojik çalışmaların ışığında, İsadan önceki birinci yüzyılda, İtalya’da Nikomedya ismine rastladıklarını söyledi. İtalya’nın kuzeyinde bulunan Aquila kentine Nikomedya’dan çok sayıda kişinin ticaret yapmak amacıyla gittiğini kaydeden Dr. Buoro, “Aquila’da bulunan yazıtlarda Nikomedia doğumlu insanların mezar taşlarına rastlıyoruz. Erken Roma döneminde Verona ve İzmit arasında gidip gelmişler. Ağırlıklı olarak ticaret yapmışlar. Aralarında İtalya senatosuna girenler dahi olmuş” dedi. Yapılan kazılarda ayrıca yine İtalya’da çok sayıda Nikomedya paralarına rastlandığı da ortaya kondu.

İZMİT’TE BULUNAN AFRODİT GRAVÜRÜ NADİDE BİR ESER

Oturumdaki Nikomedya ile ilgili bir diğer önemli atıf da, sempozyuma Avusturya Graz Üniversitesi’nden katılan Dr. Eva Christof’tan geldi. İzmit Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Afrodit gravürü ile ilgili bilgi veren Dr. Christof, gravürünün kolundaki yılanlı bilezik ve yanındaki Eros gravürünün özelliklerini Mısır’da bulunan heykellerle karşılaştırdı. Dr. Christof İzmit Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Afrodit gravürü için “İzmit böyle nadide bir esere sahip olduğu için çok şanslı” dedi.

DİĞER SUNUMLAR

Matrakçı Salondaki 5. oturumda ayrıca, Prof. Dr. Ergün Laflı “Eskiçağ’da Nikomedia’nın Mermer Ticareti” ve Yrd. Doç. Dr. Gülseren Kan Şahin” de “Yayınlanmış Örneklerin Işığında Nikomedia ve Bithynia Koroplastiği” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

6. OTURUM BAŞLIKLARI

Salondaki 6.oturumda ise Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross “Kocaeli Tarihi Coğrafyasına Kocaeli Yüzey Araştırmasının Katkıları”, Prof. Dr. Muzaffer Demir, “Antikçağda Kocaeli (Astakos) ve Çevresi (MÖ. 700-400)”, Doç. Dr. Hülya Boyana, “Nikomedia Kenti ve Apollon Kültü” ve Uzm. Enes Ağar ise “Kostantinopolis’in Başkent Olmasından Sonra Nikomedya Şehri’nde Sosyal ve Ticari Hayat” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Bugün 14:52 TSİ - Eğitim

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