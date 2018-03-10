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Kocaeli'deki Sultan Orhan Camileri

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.’si düzenlenen Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu’nda ilimizde bulunan tarihi Sultan Orhan Camileri tarih severlere ve araştırmacılara anlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.’si düzenlenen Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu, Mehmet Ali Kağıtçı Salonunda gerçekleştirilen Prof. Dr. Gülfettin Çelik başkanlığındaki oturumda, Prof. Dr. Mehmet İnbaşı, Tahsin Hazırbulan, Yrd. Doç. Dr. Reyhan Şahin Allahverdi, Ekrem Gürdal, Recep Kankal tarafından tebliğ sunuldu.

İLİMİZDE ALTI ORHAN CAMİ VAR

Osmanlı döneminde eserlerin gelecek nesillere aktarılması için eserlerin bakım ve onarımına önem verildiğini belirten Sakarya Üniversitesinden Ekrem Gürdal, yapım ve onarım faaliyetlerinde vakıf, hazine ve kişisel yatırımlar kullanılmakta olduğunu ifade etti. Ahşap ve birbirine geçme, çivi kullanılmadan çantı tekniğiyle Orhan Gazi döneminde inşa edilen Kandıra Sultan Orhan Camii, 2.Abdülhamit döneminde eskisi yıkılarak kargir(kesme taş) olarak yeniden inşa edildi. Gürdal, Kocaeli sınırları içerisinde günümüze kadar gelebilmiş altı Sultan Orhan Camii bulunduğunu bunların, İzmit Orhan (Gazi Süleyman Paşa) Cami, Gebze Sultan Orhan Cami, Kandıra Sultan Orhan Cami, Kandıra Araman (Kaymaz) Sultan Orhan Cami, Kandıra Döngelli Sultan Orhan Cami ve Körfez Kocalar Sultan Orhan Camilerinin bulunduğunu söyledi.

KANDIRA SULTAN ORHAN CAMİ

Sakarya Üniversitesinden Ekrem Gürdal tarafından Kandıra Sultan Orhan Cami’si tarihsel süreçte geçirdiği onarım ve tadilat çalışmaları katılımcılara aktarıldı. Kandıra Sultan Orhan Cami’sinin 1886-1894 tarihleri arasında gördüğü yapım ve onarımlarda izlenen süreçler, yönetim mekanizmaları, konuyla ilgili kurum ve kişilerin niteliklerine dair arşiv belgelerinden elde edilen bilgileri aktaran Gürdal, Osmanlı yapılarında ortaya çıkan tahribatın bakımı ve onarımının oldukça önemli bir mesele olduğunu belirterek, bu yapıların gördüğü işlevin kesintiye uğratmadan devam ettirilmesinin sosyal hayat için oldukça kıymetli bir vazife olduğunun altını çizdi.

Bugün 15:12 TSİ - Eğitim

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