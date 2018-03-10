Sportif Direktör Abbas Sır ve yardımcı antrenör Önder Yılmaz, haftaya deplasmanda karşılaşılacak Kestel Belediyespor’un Bursa Zafer’le oynayacağı maçı izleyecek. Kestel’in son durumu ile ilgili bilgi sahibi olacak olan Sır ve Yılmaz, bu mücadelede, deyim yerindeyse 1 taşla 2 kuş vurmuş olacak. Teknik ekip, 2 hafta sonra konuk olacakları Bursa Zafer’in de artı ve eksi yönlerini not etme fırsatı yakalayacak. Atıcılar 3 Nolu Çim Sahası’nda oynanacak müsabaka yarın saat 14.00’te başlayacak.