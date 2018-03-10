Sabancı’da muhteşem Kadınlar Günü konseri

Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu’nun hazırlamış olduğu, Şef Yasin Koçman yönetimindeki 45 kişilik koro, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel konser verdi. Konserde birbirinden güzel türküler başarıyla seslendirilirken dokuz solist de güzel yorumlarıyla geceye renk kattı.

PROTOKOL YERİNİ ALDI

Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konsere Vali Yardımcısı Osman Ekşi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, şube müdürleri, huzurevi sakinleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Program Dürdane Özdilek İlkokulu Sınıf Öğretmeni Ayşe Müge Şahin’in sunumuyla başladı.

ÇİÇEK TAKDİM ETTİ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için gerçekleşen konserde koro Şef Yasin Koçman öncülüğünde 19 parça seslendirildi. Seyircilerinde zaman zaman türkülere eşlik ettiği gecenin sonunda Vali Yardımcısı Ekşi, tüm kadınların gününü kutlayarak Şef Koçman’a, Kültür ve Turizm Müdürü Zamburkan ise sunucu Şahin’e teşekkür edip çiçek takdim etti.