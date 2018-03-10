Bilgi Küpü Koleji, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü muhteşem bir konserle kutladı. Kokteyl ile başlayan gecede Şef Fuat Gürlük yönetimindeki Gölcük Belediyesi Değirmendere Korosu verdiği konserle kulakların pasını sildi. Anaokulu Kurucu Müdürü Nuray Demir’in günün anlam ve önemini belirtmesi sonrası, Bülent Öztürk’ün sunumuyla koro sahnede yerini aldı. Birbirinden eşsiz eserlerin yer aldığı konser büyük beğeni topladı.
Bugün 15:57 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 15:59 TSİ )
Bilgi Küpü’nden anlamlı etkinlik
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Bilgi Küpü Koleji tarafından düzenlenen etkinlikte Gölcük Belediyesi Değirmendere Korosu sahne alarak birbirinden güzel şarkılar seslendirdi.
Bugün 15:57 TSİ - Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz