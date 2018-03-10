Bilgi Küpü’nden anlamlı etkinlik

Bilgi Küpü Koleji, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü muhteşem bir konserle kutladı. Kokteyl ile başlayan gecede Şef Fuat Gürlük yönetimindeki Gölcük Belediyesi Değirmendere Korosu verdiği konserle kulakların pasını sildi. Anaokulu Kurucu Müdürü Nuray Demir’in günün anlam ve önemini belirtmesi sonrası, Bülent Öztürk’ün sunumuyla koro sahnede yerini aldı. Birbirinden eşsiz eserlerin yer aldığı konser büyük beğeni topladı.