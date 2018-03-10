Baran: 365 gün hanımlarımızın

Körfez Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Eğitimci-Yazar Saliha Erdim'in konuşmacı olarak katıldığı ‘Aile ve Toplumun Huzur Kaynağı: Kadın’ konulu konferans düzenledi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansa Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, AKP İlçe Başkanı Şener Söğüt ve eşi Hatice Söğüt, AKP İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Mollaoğlu ve yönetimi, Belediye Meclis üyeleri Pınar Uysal ve Nigar Yağız ile çok sayıda davetli katıldı.

“365 GÜN SİZİNDİR”

Programın açılışında konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Hanımefendileri sadece bir gün hatırlamak doğru değil. Aslında 365 gün hanımlarımızındır. İyi ki varsınız. Geçmişe baktığımızda; toplumlarda kadınımıza gereken değer verilmediği zamanlarda o ülkelerde büyük sıkıntılar yaşanmış. Geçmişte bizim ülkemizde de aynı sorunlar vardı. Çok şükür şimdi hanımlarımız hak ettiği değeri görüyor” ifadelerini kullandı.