Ekonomi Bakanlığı heyetinden KSO’ya ziyaret

Ekonomi Bakanlığı tarafından görevlendirilen heyet, Kocaeli Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, konuklara Kocaeli’nin sanayisi ve ekonomik gelişimi hakkında bilgiler verdi. Ekonomi Bakanlığı’ndan gelen heyette Ürün Güvenliği ve Denetim Genel Müdürü Zafer Soylu, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Serhan Alpaslan, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Yalçın, İhracat Daire Başkanı Mehmet Elbir, Serbest Bölgeler Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Oğuzhan Berber, Dış Ticaret Uzmanı Nuran Alsan, Dış Ticaret Uzmanı Handan Alansal, Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Murat Çalışkan yer aldı. Toplantıda heyet, KSO üyelerinin sorularını cevapladı.

YATIRIM TUTARI MEMNUNİYET VERİCİ

Toplantıda Kocaeli’nin ekonomisi hakkında konuklara bilgi veren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “İmalat sanayinin yüzde 13’üne ev sahipliği yapan ve en gelişmiş ikinci sanayi kenti konumundaki ilimizde, sadece stratejik ve büyük yatırımlarla desteklenmesine rağmen yatırım tutarının bir önceki yılın tamamının iki katı olmasından büyük memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim. Biz de Kocaeli Sanayi Odası olarak sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu her konuda yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak destek olmaya çalıştık” dedi.

ZİYARETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Devamında Zeytinoğlu, önümüzdeki dönemde de Kocaeli’yi hak ettiği konuma taşımak noktasında desteklerini sürdürmeye devam edeceklerini belirtirken “Bakanlığınız tarafından verilen desteklerin doğrudan anlatılması ve firmalarımızın ihracat, ithalat, yurtiçi/yurtdışı yatırım, serbest bölge ve ürün güvenliği denetimi konularında karşılaştıkları sorunlara çözüm önerileri getirmek amacı ile 2 gündür ilimizde yaptığınız ziyaretler için teşekkür ederiz. Söz konusu bu ziyaretlerin firmalarımız için faydalı olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

50 ŞEHRİ ZİYARET ETTİK

Ardından kürsüye çıkan Ürün Güvenliği ve Denetim Genel Müdürü Zafer Soylu ise, “Bu ziyaretlere neden ihtiyaç duyuldu? Bakanlık olarak öncesinden firmalarımız ve sanayicilerin sorunları ile doğrudan istişare etmek suretiyle sorunlara çözüm getirilebileceğini düşünüyoruz. Nisan 2017 itibaren bu ziyaretlerimizi sistematik hale getirdik. Bu ziyaretlerimizde o ilin büyüklüğüne göre oluşturulan heyetlerimiz ziyaretlerimizi gerçekleştiriyor. Bakanlığımızın her biriminden arkadaşlarımız oluyor. Aktif temsilcilerimizle firmalarımızı ziyaret ediyoruz. Bugüne kadar 50 şehri ziyaret ettik. Bin 600 üzerinde firma ile irtibat kurduk. Kocaeli dışında Sakarya Yalova ve Bolu’da heyetlerimiz firmalarımızı ziyaret ettik” açıklamalarında bulundu. Ardından toplantı soru cevap şeklinde devam etti.