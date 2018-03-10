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Bugün 16:22 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 16:31 TSİ )

Çay içene kitap bedava!

Yaklaşık 20 yıl önce Sanat Sokağı’nda açtığı sahaf dükkanıyla tanınan Şerafettin Ergül şimdi Belsa Plaza’da kitaplarını satışa çıkardı.

Zemin katta Rüyam Cafe ile koordineli çalışan Ergül, çocuklara ise ücretsiz kitap veriyor. Her yaşa ve her kültüre hitap eden çizgi romandan, tarihi, sosyoloji hatta yemek kitaplarına kadar binlerce kitabın bulunduğu Kitap Keyfim’de aynı zamanda kitap takası da mümkün. İnternettewww.kitapkeyfim.com.tradresinde de ayrıca satış yapılırken, eski kitaplar, dergiler, eski para, pul, plak, afiş, kartpostal, Osmanlıca yazma eserler de alınıp satılıyor. Eğer boş vaktiniz ve eski kitaplara ihtiyacınız varsa Belsa Blaza’da ister çay içerken kitabınızı okuyun, isterseniz 5 TL’den satın alarak evinize götürün.

Bugün 16:22 TSİ - Kültür-Sanat

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