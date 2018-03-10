Yasemin Güneş, Kocaeli'ye geliyor

25 Mart 2009'da seçim çalışmaları için helikopter ile seyahat eden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişi şehit olmuştu. Türkiye'ye helikopterin düştüğünü duyuran isim İHA muhabiri İsmail Güneş'ti. Kocaeli Alperen Ocaklarının ev sahipliğinde gerçekleşen Muhsin Yazıcıoğlu Liderlik Akademisinin konuğu gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş olacak. 13 Mart Salı günü saat 19:30'da Kent Konseyi toplantı salonunda gerçekleşecek olan programın ikinci konuşmacısı ise "Kanlı Çukur" kitabının yazarı Köksal Akpınar olacak.