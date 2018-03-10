25 Mart 2009'da seçim çalışmaları için helikopter ile seyahat eden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişi şehit olmuştu. Türkiye'ye helikopterin düştüğünü duyuran isim İHA muhabiri İsmail Güneş'ti. Kocaeli Alperen Ocaklarının ev sahipliğinde gerçekleşen Muhsin Yazıcıoğlu Liderlik Akademisinin konuğu gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş olacak. 13 Mart Salı günü saat 19:30'da Kent Konseyi toplantı salonunda gerçekleşecek olan programın ikinci konuşmacısı ise "Kanlı Çukur" kitabının yazarı Köksal Akpınar olacak.
Bugün 16:34 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 16:35 TSİ )
Yasemin Güneş, Kocaeli'ye geliyor
Yasemin Güneş Kocaeli'de bir eğitim seminerinde konuşmacı olarak katılacak.
Bugün 16:34 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz