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Bugün 17:02 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 17:04 TSİ )

Çağla tezgahlarda!

Bahar ayının vazgeçilmez meyvesi çağla Bursa'da tezgahlarda yerini aldı.

Bursa'da mevsiminden erken satılan çağlalar, kilosu 40 liradan tezgahlarda yerini aldı. Fiyatı pahalı olunca pazarcılar çağlaları 200 ve 400 gramlık paketler halinde satıyor. 200 gramlık paketlerdeki çağlalar 5 liradan satılıyor. Fiyatları yüksek çağlaları şimdilik hamileler ve hastalar tercih ediyor. Önümüzdeki günlerde yerli çağlaların çıkmasıyla fiyatların düşmesi bekleniyor.

Bugün 17:02 TSİ - Ekonomi

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