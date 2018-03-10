Çağla tezgahlarda!

Bursa'da mevsiminden erken satılan çağlalar, kilosu 40 liradan tezgahlarda yerini aldı. Fiyatı pahalı olunca pazarcılar çağlaları 200 ve 400 gramlık paketler halinde satıyor. 200 gramlık paketlerdeki çağlalar 5 liradan satılıyor. Fiyatları yüksek çağlaları şimdilik hamileler ve hastalar tercih ediyor. Önümüzdeki günlerde yerli çağlaların çıkmasıyla fiyatların düşmesi bekleniyor.