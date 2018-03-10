Ruhsatsız kahvehaneye mühür!

Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerinin Çukurbağ Mahallesi’ndeki denetimleri sırasında bir kahvehanenin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Bunun üzerine ekipler, söz konusu kahvehaneyi mühürleyerek ticaretten men ettiler. Yetkililer, şehrin dört bir yanında ruhsat denetimlerinin devam ettiğini söylediler.

GIDA DENETİMLERİ

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince şehrin çeşitli yerlerindeki kuruyemiş imalat ve satış yerleri ile aktarlarda hijyen, etiket, son kullanım tarihi ve genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı açıklandı. Yetkililer, vatandaşların alışveriş yaparken soyulmadan ve yıkanmadan yenen gıda maddelerini kesinlikle açıkta satılan yerlerden almamaları, ürünlerin son tüketim tarihlerine dikkat etmeleri, gözle kontrol ederek tarihi geçmemiş olsa bile rengi bozulmuş ve kokmuş gıda maddelerini satın almamaları gerektiğini söylediler.