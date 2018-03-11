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Watman, motosiklet kazasında öldü!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı olarak Tramvay kullanan İsmail Günay motosikletiyle geçirdiği kaza sonrasında hayatını kaybetti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı olarak Tramvay kullanan (watman) İsmail Günay (30) akşam saatlerinde motosikleti ile İzmit İlçesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde seyir halındeyken motosikletinin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza esnasında başında kaskı bulunmasına rağmen kafasını çarparak ağır yaralanan Günay, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu ögrenilen Günay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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