Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı olarak Tramvay kullanan (watman) İsmail Günay (30) akşam saatlerinde motosikleti ile İzmit İlçesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde seyir halındeyken motosikletinin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza esnasında başında kaskı bulunmasına rağmen kafasını çarparak ağır yaralanan Günay, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu ögrenilen Günay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bugün 09:08 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:45 TSİ )
Watman, motosiklet kazasında öldü!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı olarak Tramvay kullanan İsmail Günay motosikletiyle geçirdiği kaza sonrasında hayatını kaybetti.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Bugün 09:08 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz