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Bugün 09:16 TSİ- Spor ( G : Bugün 09:20 TSİ )

Darıca, Diyarbekir'i ezdi geçti: 4-0

3.Lig 3.Grup temsilcimiz lider Darıca G.B., evinde ağırladığı belalısı Diyarbekir’e öyle bir yenilgi tattırdı ki, hem rakibini zora soktu ve hem de liderliğini perçinledi.

Kalabalık bir taraftar önünde oynanan maçta, 38. dakikada Halil ile öne geçen ev sahibi lider, 54’te Bünyamin ile farkı ikiye çıkardı. Emrah 90’da, Emrullah 90+’de penaltıdan skoru tayin etti. Maç sonrasında Diyarbekirli futbolculardan bir bölümü, Darıcalıların üzerine yürüdü ama ciddi bir olay çıkmadı. Bu anda sarı kartlar havada uçuştu.

DARICA G.B:4-DİYARBEKİR:0

STAT: Darıca

HEKEMLER: Mustafa Kürşat Filiz ***, Serkan Gülçer ***, Caner Eroğlu ***

DARICA G.B.: Gökhan ***, Alper ***, Yusuf ***, Emrullah ***, Cafercan ***, Aziz **, (Oktay dk.74 *), Bünyamin ***, Mehmet ***, Hakkı ***, (Görkem dk.68 *) Hayrullah ***, Halil ***, (Emrah dk.88?),

DİYARBEKİR: Gökhan **, Emre **, Mustafa ***, Ercüment ***, Muhammet ** (Umut dk.46 **), Abdullah **, Taner **, Emrah ***, Vedat ** (Mehmet dk.57 **) Osman **, Yakup ** (Aykut dk.57 **)

GOLLER: Halil Çelik dk.38, Bünyamin dk.54, Emrah dk.90, Emrullah dk.90+1 (Penaltı)

SARI KARTLAR: Emrah Kiraz dk.42, Abdullah 69, Ercüment dk.78, Emrah dk.90, Oktay 90+1, Mehmet dk.90+1, Cafercan dk.90+3

Bugün 09:16 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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