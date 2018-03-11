Darıca, Diyarbekir'i ezdi geçti: 4-0

Kalabalık bir taraftar önünde oynanan maçta, 38. dakikada Halil ile öne geçen ev sahibi lider, 54’te Bünyamin ile farkı ikiye çıkardı. Emrah 90’da, Emrullah 90+’de penaltıdan skoru tayin etti. Maç sonrasında Diyarbekirli futbolculardan bir bölümü, Darıcalıların üzerine yürüdü ama ciddi bir olay çıkmadı. Bu anda sarı kartlar havada uçuştu.

DARICA G.B:4-DİYARBEKİR:0

STAT: Darıca

HEKEMLER: Mustafa Kürşat Filiz ***, Serkan Gülçer ***, Caner Eroğlu ***

DARICA G.B.: Gökhan ***, Alper ***, Yusuf ***, Emrullah ***, Cafercan ***, Aziz **, (Oktay dk.74 *), Bünyamin ***, Mehmet ***, Hakkı ***, (Görkem dk.68 *) Hayrullah ***, Halil ***, (Emrah dk.88?),

DİYARBEKİR: Gökhan **, Emre **, Mustafa ***, Ercüment ***, Muhammet ** (Umut dk.46 **), Abdullah **, Taner **, Emrah ***, Vedat ** (Mehmet dk.57 **) Osman **, Yakup ** (Aykut dk.57 **)

GOLLER: Halil Çelik dk.38, Bünyamin dk.54, Emrah dk.90, Emrullah dk.90+1 (Penaltı)

SARI KARTLAR: Emrah Kiraz dk.42, Abdullah 69, Ercüment dk.78, Emrah dk.90, Oktay 90+1, Mehmet dk.90+1, Cafercan dk.90+3