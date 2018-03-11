Darıca, Diyarbekir'i ezdi geçti: 4-0

Kalabalık bir taraftar önünde oynanan maçta, 38. dakikada Halil ile öne geçen ev sahibi lider, 54’te Bünyamin ile farkı ikiye çıkardı. Emrah 90’da, Emrullah 90+’de penaltıdan skoru tayin etti. Maç sonrasında Diyarbekirli futbolculardan bir bölümü, Darıcalıların üzerine yürüdü ama ciddi bir olay çıkmadı. Bu anda sarı kartlar havada uçuştu.
DARICA G.B:4-DİYARBEKİR:0
STAT: Darıca
HEKEMLER: Mustafa Kürşat Filiz ***, Serkan Gülçer ***, Caner Eroğlu ***
DARICA G.B.: Gökhan ***, Alper ***, Yusuf ***, Emrullah ***, Cafercan ***, Aziz **, (Oktay dk.74 *), Bünyamin ***, Mehmet ***, Hakkı ***, (Görkem dk.68 *) Hayrullah ***, Halil ***, (Emrah dk.88?),
DİYARBEKİR: Gökhan **, Emre **, Mustafa ***, Ercüment ***, Muhammet ** (Umut dk.46 **), Abdullah **, Taner **, Emrah ***, Vedat ** (Mehmet dk.57 **) Osman **, Yakup ** (Aykut dk.57 **)
GOLLER: Halil Çelik dk.38, Bünyamin dk.54, Emrah dk.90, Emrullah dk.90+1 (Penaltı)
SARI KARTLAR: Emrah Kiraz dk.42, Abdullah 69, Ercüment dk.78, Emrah dk.90, Oktay 90+1, Mehmet dk.90+1, Cafercan dk.90+3
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz