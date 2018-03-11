Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçedeki camilerde sadaka kutusundan hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Cami ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler zanlının eşkalini belirleyerek ilçedeki camilerde önlem aldı.
Zanlı K.B.'nin (53) Sarıgöl Köprübaşı Camisi'ne girerek sadaka kutusuna yöneldiğini tespit eden ekipler suç üstü yaparak şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen K.B.'nin, Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki 7 caminin yanı sıra İzmir, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ ve Edirne'de farklı tarihlerde çok sayıdaki caminin sadaka kutularını boşalttığı belirtildi. Adliyeye sevk edilen zanlı K.B., tutuklanarak Alaşehir Cezaevine gönderildi.
Bu adamın hedefi camiler!
Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki camilerde yardım amaçlı konulan sadaka kutularından para çaldığı iddia edilen zanlı, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yakalandı.
Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçedeki camilerde sadaka kutusundan hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Cami ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler zanlının eşkalini belirleyerek ilçedeki camilerde önlem aldı.
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