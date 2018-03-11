Bankalardan tarihi başlangıç

BDDK verilerinden derlenen bilgilere göre bankalar 4 milyar 537 milyon liralık net karla en yüksek ocak ayı rakamını elde etti. Sektör geçen yılın ilk ayında 3 milyar 698 milyon lira net kar sağlayarak, karını yüzde 22,7 artırdı. Verilere göre, bankaların ocakta elde ettiği toplam faiz geliri, 2017'nin aynı ayına göre yüzde 27,9 arttı. Ocak 2017'de 18,8 milyar lira olan bankaların faiz geliri, bu yılın ilk ayında 24,1 milyar liraya yükseldi.