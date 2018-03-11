BDDK verilerinden derlenen bilgilere göre bankalar 4 milyar 537 milyon liralık net karla en yüksek ocak ayı rakamını elde etti. Sektör geçen yılın ilk ayında 3 milyar 698 milyon lira net kar sağlayarak, karını yüzde 22,7 artırdı. Verilere göre, bankaların ocakta elde ettiği toplam faiz geliri, 2017'nin aynı ayına göre yüzde 27,9 arttı. Ocak 2017'de 18,8 milyar lira olan bankaların faiz geliri, bu yılın ilk ayında 24,1 milyar liraya yükseldi.
Bugün 09:38 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 09:40 TSİ )
Bankalardan tarihi başlangıç
Bankacılık sektörü 4,5 milyar lira ile net karda en yüksek ocak ayı rakamına ulaşırken, tarihin en iyi başlangıcını yaptı.
Bugün 09:38 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz