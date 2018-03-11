Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:38 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 09:40 TSİ )

Bankalardan tarihi başlangıç

Bankacılık sektörü 4,5 milyar lira ile net karda en yüksek ocak ayı rakamına ulaşırken, tarihin en iyi başlangıcını yaptı.

BDDK verilerinden derlenen bilgilere göre bankalar 4 milyar 537 milyon liralık net karla en yüksek ocak ayı rakamını elde etti. Sektör geçen yılın ilk ayında 3 milyar 698 milyon lira net kar sağlayarak, karını yüzde 22,7 artırdı. Verilere göre, bankaların ocakta elde ettiği toplam faiz geliri, 2017'nin aynı ayına göre yüzde 27,9 arttı. Ocak 2017'de 18,8 milyar lira olan bankaların faiz geliri, bu yılın ilk ayında 24,1 milyar liraya yükseldi.

Bugün 09:38 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Hesabındaki 141 bin lira uçtu, banka araştırmadı bile... mask
Hesabındaki 141 bin lira uçtu, banka araştırmadı bile...
Ev alacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun... mask
Ev alacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun...
Ruhsatsız kahvehaneye mühür! mask
Ruhsatsız kahvehaneye mühür!
Hacıoğlu’ndan, kongre öncesinde Ahmet Pekin’e sert yanıtlar: Odamızın yönetime bile borcu var mask
Hacıoğlu’ndan, kongre öncesinde Ahmet Pekin’e sert yanıtlar: Odamızın yönetime bile borcu var
Emekliler bekleyişte... mask
Emekliler bekleyişte...
ASSAN HANİL ödüle doymuyor mask
ASSAN HANİL ödüle doymuyor
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İnşaatta buluşan gençlere polis baskını! mask
İnşaatta buluşan gençlere polis baskını!
Boşanmak için tuttuğu avukatın tacizine uğradı! mask
Boşanmak için tuttuğu avukatın tacizine uğradı!
Yaz saati bugün başladı! mask
Yaz saati bugün başladı!
Hesabındaki 141 bin lira uçtu, banka araştırmadı bile... mask
Hesabındaki 141 bin lira uçtu, banka araştırmadı bile...
Böyle sac kavurma olur mu? mask
Böyle sac kavurma olur mu?
Hastanelerde devrim gibi karar! mask
Hastanelerde devrim gibi karar!

GALERİ

İYİ Parti’de Kaman seçilmiş başkan mask
İYİ Parti’de Kaman seçilmiş başkan
Emlakçıların kongresinde gerginlik! mask
Emlakçıların kongresinde gerginlik!
Otomobil köpeğe çarptı! mask
Otomobil köpeğe çarptı!
Belediye işçileri, bedenleriyle Afrin mesajı gönderdi mask
Belediye işçileri, bedenleriyle Afrin mesajı gönderdi
Payasspor - Kocaelispor karşılaşmasından kareler mask
Payasspor - Kocaelispor karşılaşmasından kareler
Emekli asker Hüseyin Korzay, resim sergisi açtı mask
Emekli asker Hüseyin Korzay, resim sergisi açtı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR