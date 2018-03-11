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5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak!

İlimizin elektrik dağıtım firması SEDAŞ, planlı kesintileri bildirdi. Buna göre, yarın 5 ilçede 8 saaate varan elektrik kesintileri yaşanacak.

12.03.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Çalköy Köyü, Bağırganlı Köyü, Orhan Mah., Seyrek Mah.,

12.03.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 12:00 ile 16:00 arasında Çayırköy Köyü,

12.03.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Alikahya Fatih Mah.,

12.03.2018 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 11:00 arasında Kayacık Mah.,

12.03.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Kurtyeri Köyü,

13.03.2018 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Sarıkum Mah.,

13.03.2018 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 13:00 ile 17:00 arasında Sarıkum Mah., Hacımehmet Mah.,

13.03.2018 tarihinde Derince ilçesinde saat 09:00 ile 11:00 arasında Yavuzsultan Mah.,

13.03.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Ketenciler Köyü,

13.03.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yusufça Köyü, Kırkarmut Köyü, Döngelli Köyü, Sinanlıbilallı Köyü,

13.03.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:30 ile 11:30 arasında Bağırganlı Köyü,

13.03.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Alikahya Atatürk Mah.,

13.03.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 12:00 ile 16:00 arasında Alikahya Atatürk Mah.,

14.03.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Balören Köyü, Mecidiye Köyü,

14.03.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Karlı Köyü,

14.03.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 11:30 ile 15:30 arasında Bağırganlı Köyü,

14.03.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 11:30 arasında Bağırganlı Köyü,

14.03.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Alikahya Atatürk Mah.,

14.03.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 12:00 ile 16:00 arasında Alikahya Cumhuriyet Mah.,

14.03.2018 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Ereglı Köyü,

Bugün 09:49 TSİ - Gündem

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