5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak!

12.03.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Çalköy Köyü, Bağırganlı Köyü, Orhan Mah., Seyrek Mah.,
12.03.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 12:00 ile 16:00 arasında Çayırköy Köyü,
12.03.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Alikahya Fatih Mah.,
12.03.2018 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 11:00 arasında Kayacık Mah.,
12.03.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Kurtyeri Köyü,
13.03.2018 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Sarıkum Mah.,
13.03.2018 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 13:00 ile 17:00 arasında Sarıkum Mah., Hacımehmet Mah.,
13.03.2018 tarihinde Derince ilçesinde saat 09:00 ile 11:00 arasında Yavuzsultan Mah.,
13.03.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Ketenciler Köyü,
13.03.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yusufça Köyü, Kırkarmut Köyü, Döngelli Köyü, Sinanlıbilallı Köyü,
13.03.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:30 ile 11:30 arasında Bağırganlı Köyü,
13.03.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Alikahya Atatürk Mah.,
13.03.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 12:00 ile 16:00 arasında Alikahya Atatürk Mah.,
14.03.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Balören Köyü, Mecidiye Köyü,
14.03.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Karlı Köyü,
14.03.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 11:30 ile 15:30 arasında Bağırganlı Köyü,
14.03.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 11:30 arasında Bağırganlı Köyü,
14.03.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Alikahya Atatürk Mah.,
14.03.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 12:00 ile 16:00 arasında Alikahya Cumhuriyet Mah.,
14.03.2018 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Ereglı Köyü,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz