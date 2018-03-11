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Bugün 10:15 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 12:56 TSİ )

Kocaeli'de 1000 çeşit yemek var

Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu’nda Kocaeli’nin bir gastronomi kenti olduğu ifade edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Türkiye’nin en büyük yerel tarih sempozyumunda Kocaeli’nin bir gastronomi kenti olduğunu dile getirildi. Kocaeli Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Ömür Alyakut, ülkemizde Gaziantep ve Hatay’ın 500’e yakın yemek çeşitliliği ile gastronomi kenti olarak bilindiğini ifade ederek, Kocaeli’nin sanayi kenti imajına rağmen 1000’e yakın yemek çeşidi ile bu şehirlerin arasına girdiğini aktardı.

KOCAELİ’DEKİ GASTRONOMİ POTANSİYELİ

Kocaeli Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Ömür Alyakut Kocaeli’nin zengin kültürel mozaiği, gastronomisine de yansıdığını belirterek “ Yöre gastronomi turizmi kapsamında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaparak, çok sayıda turist çekmeye başlamıştır. Kocaeli’nin gastronomisindeki bu zenginlik; yörede yapılan yemek çeşitliliğine, yöresel yemek yarışmalarına, yörede yetişen gastronomi ürün festivallerine, yöresel ürünlerin servis edildiği küçük işletmelere ve gastronomi eğitimi veren okulların açılmasına katkı sağlamıştır. Bu anlamda Kocaeli gastronomisinin önemli bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir.” şeklinde konuştu.

KOCAELİ’DEKİ YEMEK ÇEŞİTLİLİĞİ

3 bin yıllık geçmişi bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunu dile getiren Alyakut” Bu olgu Kocaeli’nin birçok farklı kültürün gastronomisinden etkilenmesini sağlamıştır. Manav, Göçmen, Balkan gibi toplulukların bulunduğu Kocaeli, yemek çeşitliliği dışarıdan pek bilinmemekle beraber şuanda 1000’e yakındır. Bu sayı da gastronomi kenti olarak bilinen Hatay ve Gaziantep’ten fazla” dedi. Beykent Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Kevser Aydoğdu ise Bizi Birleştiren Halka: Simit, Kocaeli Üniversitesi’nden Hüseyin Cahit Doğan ve Elif Bilge Doğan İklim Adlandırma Sisteminde Tarih, ve Mitolojik Karakter Kullanımı: Kocaeli Florası Örneği ve Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden İzmit/Kocaeli Sancağı’nda Ermeni Mutfağı konularında bilgiler verdi.

Bugün 10:15 TSİ - Kültür-Sanat

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