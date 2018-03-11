Payas yenilgisinin nedenleri…

Bildiğimiz Kocaelispor yoktu: Tarsus maçında rakibi saha içinde perişan eden Kocaelispor, Payas’ta beklentilerin altındaydı. Saha içi oyun yapılamadı, bölgeler arası geçişler sağlanamadı. İştah, coşku ve mücadelede eksiklikler vardı.

Sağ bek tercihi: Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu sağ bekte Kemal’i sahaya sürdü. Kemal’in daha önceki sağ bek deneyimi iyi değildi ve Payas maçında da yerini yadırgadı. Kemal yenilen golde denge kaybı yaşadı ve Mustafa Baydemir’e ortayı yaptırdı. Zeki boş kaleye topu gördü. Fatih’in bu takımın ilk sağ bek tercihi olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Oyuncu değişiklikleri: Payas maçının ilk yarısında en çok öne çıkan isim Burak Özbakır’dı. İkinci yarıya da iyi başlayan Özbakır oyundan çıkan ilk isim oldu. 57. dakikada yerini İshak’a bırakan Özbakır, kıvamına gelmişken oyundan alındı. Mert de 79’da oyuna girdi. Mert uzatmalarla birlikte oynadığı 15 dakikada elinden geleni yaptı, bir şutu direği dibinden auta çıktı. Ancak Mert oyuna geç girdi.

Erken gelen gol: Kocaelispor deplasman maçlarında rakibi tartıyor, ikinci yarıda sonuca gidiyor. Erken gelen gol planları aksattı. Payas çok adamla savunma yaptı, Yeşil Siyahlılar üçüncü bölge boş alan bulmakta çok güçlük çekti.

Kötü zemin: Payas İlçe Stadı’ndaki bozuk zemin, Kocaelispor’un oyun düzenini aksattı.

Rakibin futbol dışı hareketleri: Payas 9. dakikada öne geçtikten sonra oyunu yavaşlatmak için her yola başvurdu.Oynamaya değil, oynatmamaya yönelik çabaları Kocaelisporlu futbolcuları hayli gerdi. Hakem Hakan Ülker de buna müsaade etti.