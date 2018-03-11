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Bugün 10:20 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:44 TSİ )

Bu kadar da yatılmaz ki

Futbolda son haftalara girildikçe her puan hatta her golün çok değeri var.

Ancak bunu sağlayan takım futboldan uzak bir görüntü çizmesini meşru kılmaz. Kocaelispor maçında çok stresli çıkan Payas ekibi 9. dakikada Zeki ile golü buldu. Sonraki bölümde oynatmamak için her şeyi yapan Hatay temsilcisi, futbolun çok dışına çıktı. Futbolun çirkin yüzü Payas’ta kendini gösterirken “Herkes bunu yapıyor” mantığına da kimse bir anlam verilemiyor. Futbol taraftarla güzeldir belki ama adam gibi, kora kor, oyundan kaçmayan iki takımın mücadelesi ile de güzeldir.

Bugün 10:20 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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Yorumlar

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Olcay - Kac dk uzatti hakem bilmem am tff yatan takimlara karsi hakemleri saati tamamen durdurma yetkisi vermeli ve kac dk yattiyasa o kadar mac uzamali yoksa bu furjol katillerinin onune gecilemez

Yanıtla . 0Beğen 11 Mart 11:14

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