Bu kadar da yatılmaz ki

Ancak bunu sağlayan takım futboldan uzak bir görüntü çizmesini meşru kılmaz. Kocaelispor maçında çok stresli çıkan Payas ekibi 9. dakikada Zeki ile golü buldu. Sonraki bölümde oynatmamak için her şeyi yapan Hatay temsilcisi, futbolun çok dışına çıktı. Futbolun çirkin yüzü Payas’ta kendini gösterirken “Herkes bunu yapıyor” mantığına da kimse bir anlam verilemiyor. Futbol taraftarla güzeldir belki ama adam gibi, kora kor, oyundan kaçmayan iki takımın mücadelesi ile de güzeldir.