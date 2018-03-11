Hızır Reis'in emektar öğretmeni Gönül Tüzün vefat etti

Hızır Reis İlköğretim Okulu'nun emektar öğretmeni, Gönül Tüzün bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi 12 Mart (yarın) Eskişehir'de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.