Hızır Reis İlköğretim Okulu'nun emektar öğretmeni, Gönül Tüzün bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi 12 Mart (yarın) Eskişehir'de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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Hızır Reis'in emektar öğretmeni Gönül Tüzün vefat etti
Hızır Reis İlköğretim Okulu'nun emektar öğretmeni, Gönül Tüzün vefat etti.
Bugün 10:28 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz