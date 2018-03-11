Emlakçılar Odası’nda 2 aday yarışıyor

Kocaeli Emlakçılar Esnaf ve SanatkarlarOdası’nın 2’nci olağan kongresi Antikkapı Restoran’da gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Ahmet Pekin ile Kocaeli Emlakçılar Derneği (KEMDER) Başkanı Alpay Hacıoğlu başkanlık için yarıştı. Büyük çekişmenin yaşandığı kongrede 930 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.Daha önce yapılan ilk kongrede ikili yeniden rakip olmuş, 349 oy alan Ahmet Pekin, 335 oy alan Alpay Hacıoğlu’na karşı seçimi kazanmıştı.

YEŞİL İLE KIRMIZI KRAVATLAR YARIŞTI

Kongre sonrasında 6 kişilik yönetim kurulu üyesi, 3 kişilikdenetim kurulu üyesi belirlenecek olan kongrenin divan başkanlığınıEsnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya üstlendi.Kongreye CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu, Kızılay Şube Başkanı Cengiz İpek ve çok sayıda oda başkanları ve oda üyeleri katılım gösterdi. Kongrede Ahmet Pekin ve yönetimi yeşil kravat takarken Alpay Hacıoğlu ve yönetimi kırmızı renk kravat taktı.

BORÇLANMA SABİT Mİ KALACAK

Mali raporlar hakkında söz alan Ertan Karakaş, Ahmet Pekin’in kazandıklarımın zekatıyla oda kurdum sözlerini hatırlatarak, “Web sitesi için harcanan 59 Bin TL’lik bir harcama var. Odamızın 54 Bin TL borcu var. Sırf hizmet yapacağız diye borcu olmayan oda borçlandırıldı. Bu borçlanma sabit halde mi kalacak? Her üyemiz için 75 TL ödeme mi yapılacak? Mevcut şirkete mi yoksa odamıza mı yapılacak? Personel borçları kapsamında 108 Bin TL borcumuz var. Ahmet Pekin’in odamızın kuruluş sürecinde bir TV programına katıldı. Meslek ile ilgili olarak orada bu meslek hamdolsun çok güzle paralar kazandık. Kazandıklarımızın zekatıolarak bu odayı kurduk demiştir” dedi.

ZEKATINLA KURDUN NASIL ALACAĞIN VAR?

Zekat vererek seçilmiş olan, denetim huzur haslarından 106 Bin TL odayı borçlandırmak soru işaretidir diyen Karakaş,“Bu alacakları odamıza hibe ettiklerini de açıklayabilirler. 46 Bin TL’lik diğer borçlar kısmı vardır. 42 Bin TL kısmı kendi tarafından alınmıştır. Zekatımla kurdum dediği odasından alacakları olması Pekin’in yaptıkları ile söylediklerinin uyuşmadığını gösterir” dedi. Divan Başkanı Kemal Kaya’nın üyeyi uyarması üzerine Kaya’ya tepki gösterildi” şeklinde konuştu.

POLİS ÇAĞIRIRIM

Ertan Karakaş’ın mevcut oda başkanı Ahmet Pekin’i eleştirmesinin üzerine Divan başkanı Kemal Kaya devreye girerek konuşma yapan Ertan Karakaş’ı uyardı. Kaya Karakaş’ın sadece denetim raporuna yönelik konuşma yapması gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine Alpay Hacıoğlu taraftarları divana tepki göstererek konuşmacının konuşmasını tamamlaması gerektiğini belirttiler. Kemal Kaya’da coşkulu taraftarlara, “Ben senin babanın yaşı kadar divan başkanlığı yaptım. Ben taraf tutmam” şeklinde konuştu. Faaliyet ve denetim raporunun oylanması sırasında gerginlik çıktı. Hacıoğlu’nun taraftarları divanı adaletli davranması gerektiğinde uyardı. Bunun üzerine divan başkanı Kemal Kaya, “Arkadaşlar sakin olun yoksa polis çağırırım” dedi.

HACIOĞLU SALONU SAKİNLEŞTİRDİ

Salonda oluşan gerginlik üzerine başkan adayı Alpay Hacıoğlu taraftarlarını sakinleştirerek, “Arkadaşlar kongreyi germeyelim. Yönetimi ve denetimi ibra edelim” dedi. Bunun üzerine gerçekleştirilen oylamada Kocaeli Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri ibra edildi.Oda bütçesi ile ilgili gerçekleştirilen gündem maddesi kabul edilirken, 2019 için 477 Bin TL Gider, 475 Bin TL gelir 2020 için 415 Bin TL gider, 415 Bin TL gelir ve 2021 için ise 454 Bin TL gelir, 454 Bin TL gider ön görüldü.

ÖRNEK ALINMIŞIZ

Kongrede dilek ve temenniler kısmında söz alan Kocaeli Emlakçılar Odası Başkan Adayı Alpay Hacıoğlu yoğun tezahürat eşliğinde kürsüye geldi. Hacıoğlu konuşmasında, “Biz burada kardeşlik içerisinde bir kongre icra edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Projeler anlatıldı, çalışmalar anlatıldı. Bende odamızın yaptıklarından bahsetmek istiyorum. Biz bu çalışmaların çoğunu KEMDER olarak yaptık. İyi ki yapmışız örnek alınmışız. Bizlere iki gün önce SMS geldi, link geldi, odanın faaliyetleri anlatılıyordu bu videolarda. Bir araç kampanyası yapıldı. Bundan çoğu arkadaşımızın haberi dahi yok. Bu kampanya dışında bağışlar gelmiş, herhalde iyi araç sattığınız için bu bağışlar geldi” dedi.

DÖNERCİ GELDİ OY KULLANDI

Burası Suriye sınır burası Lübnan mı diyen Hacıoğlu kongre salonunun bir sınırla ayrılmasını eleştirdi. Alpay Hacıoğlu, “Oda bizim, oda hepimizin. Bunu tasvip etmiyorum. Bunlar hiç hoş şeyler değil. Bizi kimse ayıramaz. 2004 yılında kurulan Kocaeli Emlakçılar Derneği var. Biz o dönemden beri oda kurma faaliyeti içerisinde çalışmalarımızı yaptık. O kadar güzel bir kongre süreci oldu ki geçen dönem, iki gün önce, beş gün önce üye olanlar oy kullandı. Saat 17.00’a kadar adam döner kesti, sonra geldi oy kullandı. Biz meslektaşlarımızın söz sahibi olmasını istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Ahmet Pekin taraftarları konuşması esnasında Alpay Hacıoğlu’nu yuhaladı. Ardından Ahmet Pekin taraftarları ile Hacıoğlu taraftarları arasında tartışma çıktı.

POLEMİKLERE GİRMEYECEĞİM

Hacıoğlu’nun ardından söz alan Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Pekin, “Ben sizin kaliteli insanlar olduğunuzu biliyorum. Polemiklere girmeyeceğim ve uzatmayacağım. Ben seçildikten sonra da herkesin başkanı olmaya devam edeceğim. Bugün mesleğimiz için çok önemli günlerden birisini yaşıyoruz. Oda kurma aşamasında desteğini esirgemeyen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sektörümüzün disiplin ve kurallara ihtiyacı vardır. Emlakçılık bir kısım yönetmeliklerle idare edilmeye çalışılmıştır. Kayıtlı meslektaşlarımızın neredeyse iki katı kadar kayıt dışı vardır. Sizlerin desteğiyle bu sorunların üstesinden geleceğiz” dedi.

BEN İMZA ALMASAM ADAY DAHİ OLAMAZLARDI

Yapacak çok işimiz var” diyen Pekin, “Birçok iftira dolaşıyor. Emek hırsızı olduğumuz söylentisi halen devam etmekte. Ben kuruluş için ilk dilekçeyi veren kişiyim. Bu yetkiyi bakanlık araştırmadan vermez. Bu yetkiyi ben aldım. Ama bu odayı 517 kişiyle birlikte kurdum. Bu söylem 517 arkadaşım için haksızlıktır. Ben bu 517 arkadaşımı alnından öpüyorum. Biz kapı kapı dolaştık oda kuruluşu için. Bazı arkadaşlarımız bizi engellemek için ellerinden geleni yaptılar. 400 imzaya gelince lütfedip, imza attılar. Ben o arkadaşların imzasını aldım ve şu anda aday oldular. Eğer imzalarını almasaydım aday dahi olamayacaklardı. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Her şeyi eleştirmekle bir şey olmaz. Seçilin, gelin icraat yapın, ben sizi alnınızdan öpeceğim” şeklinde konuştu.

ABİLİK YAPTIKLARIMIN İFTİRA ATMASI ZORUMA GİTTİ

Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Pekin sözlerini, “Oda icraatları her zaman üyelerimize ulaştırıldı. İlk arabayı alan arkadaşlar Alpay beyin arkadaşlarıdır. Ben onun arkadaşlarını ve oda üyelerimizin hepsini seviyorum. Bizim getirdiğimiz gelirlerle hizmetler sunuldu. Ben asla kendimi övmeyi sevmem. Yaptığım icraatlarla konuşmak isterim. Bizim bütçemiz 2017 Aralık itibariyledir. Biz dernek değil, oda yönetiyoruz. Yönetici arkadaşlarımızın cebinden en az 50 bin para çıkmıştır. Arkadaşlar zekat kelimeme takılmışlar. Bunun adı başka bir şey olur. Orada bu aklımıza geldi, o kelimeyi kullandık. Abilik yaptığım insanların bana iftira atması çok zoruma gitti. Benimle ilgili basın çıkarttıkları çirkef iftiralara cevap dahi vermiyorum” açıklamalarında bulundu.

AHMET PEKİN’İN YÖNETİMİ:

Yönetim: Fuat Özdağ, Mesut Daş, Elfaz Ocak, Metin Çisel, Sercan Topçu, Mesut Volkan Sezgin

Denetim: Haluk Tanyüksel, Osman Özcan, Hakan Sin.

ALPAY HACIĞOĞLU’NUN YÖNETİMİ

Yönetim: Ertan Karakaş, Ahmet Özder, Aytekin Türkyılmaz, Abdurrahman Yazıcı, Fatma Kanat, Adem Kabul.

Denetim: Abdullah Kanpara, Kadir Öksüz Uygar Biber.