Kocaeli'nin ilk hava şehidi Hürkuş'un kollarında can verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘’Uluslararası Orhan Gazi Kocaeli Tarihi–Kültürü Sempozyumu V’’nun ikinci gününde birbirinden ilginç sunum ve tebliğler yer aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan Tamer Çeliker sunduğu tebliğde Kocaeli’nin Cengiz Topel’den önceki ilk havalimanı ile burada görev yapan Vecihi Hürkuş hakkında bilgi verdi. Çeliker, Kocaeli’nin ilk hava şehidi Remzi Bey’in Vecihi Hürkuş’un kollarında can verdiğini de anlattı.

KOCAELİ’NİN İLK HAVAALANI(1921-1924)

Selim Sırrı Paşa Salonu’ndaki oturumun başkanlığını Prof. Dr. Nurettin Gülmez üstlendi. Salondaki tebliğler ise şu şekilde yapıldı; Prof. Dr. Nurettin Gülmez, Celal Bayar Üniversitesi(Çok Partili Hayat Döneminde TBMM’deki Kocaeli Milletvekilleri Üzerine Bir Analiz (1946-2015), Prof. Dr. Mehmet Çevik, Fırat Üniversitesi(1923- 1950 Yılları Arası Kocaeli’nde Eğitimin Yapılandırılması), Dr. Mustafa Serhan Yücel, Bilecik Şeyh Edebali Üniv.

Prof. Dr. Ayşem Seda Yücel, Hacettepe Üniversitesi(İzmit Vilayetinde Öğretmenlik Mesleği İle İlgili Bazı Değişkenlerin Değerlendirilmesi(1925-1926), Doç. Dr. Yücel Yiğit, Polis Akademisi Güv. Bil. Enst.(Seka’nın Yabancı Montörleri), Tamer Çeliker-Alptekin Cevherli-Semiha Lavas Özkol Kocaeli Büyükşehir Belediyesi(Kocaeli’nin İlk Havaalanı (1921-1924)

İLK SAVAŞ UÇAĞIMIZ FRANSIZ YAPIMI

Türk Havacılık tarihinde ilk izlere 1900’lü yılların başlarında rastlandığını, o dönemde ilk aldığımız uçağın Fransız yapımı Deperdussin isimli tayyare olduğunu aktaran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden Tamer Çeliker, Balkan Savaşı başladığında Osmanlı Devleti'nin elinde 17 adet uçak olduğunu, 1. Dünya Savaşı’na 8 uçakla giren Osmanlı’nın savaş bittiğinde elinde 100 adet uçak olduğunu aktardı.

20 SPAD VE 21 ALBATROS UÇAĞI

Kocaeli’nde Cengiz Topel Havalimanı’ndan önce Osmanlı ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında bugün 42 Evler olarak bilinen alanda bir havaalanı olduğu bilgisini veren Çeliker, ‘’İzmit havaalanının 1. Dünya Savaşı’nda da kullanıldığı görülmektedir. Batı Cephesi Komutanlığı emrinde iki ayrı uçak bölüğü bulunmaktaydı. Bu iki ayrı uçak bölüğü 01 Haziran 1922 tarihinde alınan kararla Batı Cephesi Komutanlığı emrinde Cephe Uçak Bölüğü adı altında birleştirilmiştir. Uçak Müfrezesi emrinde iki adet Breguet-14 uçağı bulunuyordu. Bu sırada İtalya’dan 20 Spad XIII av uçağı ile Almanya’dan 21 adet Albatros C-XV uçağı alınmıştır. Bu uçakların bir kısmı İzmit Havalalanı’nda görevlendirilmişlerdir’’ dedi.

KOCAELİ HALKININ ALDIĞI UÇAKLAR

Kocaeli halkının Türk havacılığına yaptığı katkılara da yer veren Çeliker, ‘’Kocaelililerin yaptığı bağışlarla 5 adet uçak alınarak, Türk Tayyare Cemiyeti’ne bağışlanır. Bu uçaklara Kocaeli, İzmit, Gebze, Kandıra, Karamürsel isimleri verilir. Havacılık tarihinde önemli yerlerden birine sahip olan Kocaeli, bağış kampanyasında da ülkemizin havacılık geleceğine katkı yapar’’ açıklamasını yaptı.

VECİHİ HÜRKUŞ, KOCAELİ’DE GÖREV YAPTI

Kocaeli’nin ilk havaalanında Türk havacılığının efsane isimlerinden Vecihi Hürkuş’un da görev yaptığını söyleyen Çeliker, sözlerine şöyle devam etti; ‘’Vecihi Bey, 1923 yılı başlarında İzmir’den İzmit Tayyare Bölüğü’ne atanır. Vecihi Bey, İzmit’te kaldığı kısa süre içinde büyük bir acıyla sarsılır. Kocaeli’nin ilk hava şehidi Remzi Bey, onun görev yaptığı sırada hayatını kaybetmiştir. Vecihi Bey, Tayyare Makinist mektebinden beri yakın arkadaşı olan Pilot Remzi Bey'in şehit oluşunu anılarında şu şekilde anlatıyor:

REMZİ BEY’İN UÇAĞI DENİZE ÇAKILDI

Daha Fazıl'ın acısı içimizde sızlarken tam bir ay sonra 28. 02. 1923 günü aramızdan sevgili Remzi'yi de kaybettik. Havacılığımızda yeni bir gözyaşı döktüren bu hadise tamamen gözlerimin önünde cereyan etmişti. Remzi öğleden sonra Spad av tayyaresiyle yerden yükseldiği zaman İzmit ufuklarının hâkimi olduğunu neşeli uçuşu ile gösteriyordu. Yarım saat kadar devam eden bu uçuştan dönen kahraman çocuk, deniz üzerinden meydana ve takriben 250 metre yükseklikten yaklaşmıştı. Bu sırada tayyare bir dalış vaziyetine geçerek dikildi ve motörün kuvvetini kesmedi. Ben olduğum yerde ihtiyarsız "gaz kes "diye bağırıyordum. Fakat ne tayyare düzeldi ve ne motörünü kesti. Her an büyüyen o süratle İzmit körfezinin derinliklerine kadar uzandı ve büyük bir gürültü ile sulara gömüldü.

HÜRKUŞ KURTARMAK İÇİN DENİZE ATLADI

Bütün kuvvetimle vaka mahalline doğru koşmağa ve sahilde bulduğum bir sandala atlayarak tayyarenin saplandığı noktaya yetişmeğe azmettim. Belki birkaç dakika geçmişti, Tayyare buradaki az olan derinlik içinde aynen görülüyordu ve Remzi içinden çıkmıyordu. Derhal üzerimdeki elbiseleri fırlatarak denize daldım. Remzi'yi bırakmayan kemerlerden kurtardıktan sonra tayyareden dışarı çıkardım. Fakat heyhat! Göremeyen açık mavi gözler sadece gülüyordu. Nabız durmuş, hayat sönmüştü. Bu anda kahraman Remzi'nin de azizler arasına göçtüğünü anlayınca ıslak vücudumun ürperdiğini ve gözlerime hücum eden yaşlarla beraber üşüdüğümü hissettim…