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Kocaelispor 1 TL ile kuruldu

"Uluslararası Orhan Gazi Kocaeli Tarihi–Kültürü Sempozyumu V"nun ikinci gününde birbirinden ilginç sunum ve tebliğler yer aldı. Bunlardan sadece bir tanesi de Kocaelililerin yürekten bağlı olduğu Kocaelispor'du...

"Uluslararası Orhan Gazi Kocaeli Tarihi–Kültürü Sempozyumu V"nun ikinci gününde birbirinden ilginç sunum ve tebliğler yer aldı. Bunlardan sadece bir tanesi de Kocaelililerin yürekten bağlı olduğu Kocaelispor'du...

ÇELİKER BİLGİ VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan Tamer Çeliker sunduğu tebliğde Kocaeli’nin Cengiz Topel’den önceki ilk havalimanı ve Kocaelispor'un kuruluşu hakkında bilgiler verdi.

KOCAELİSPOR KURULDU

Çeliker, Kocaeli’nin ilk havaalanının (1921-1924) Kocaelispor ile olan bağlantısını şu sözlerle anlattı; "1950’li yıllarda dönemin İzmit Belediye Başkanı Osman Gencal, Baç Spor’un talebi üzerine 1 TL gibi sembolik bir rakam karşılığında araziyi takıma tahsis etmiştir. Baç Spor da daha sonra bu araziyi satıp buradan elde edilen gelirle 1966’da Doğan Spor ve İzmit Spor ile birleşerek bugünkü Kocaelispor kurulmuştur. Bugünkü 42 Evlerin kurulması da o yıllarda bu arazinin satışıyla başlamıştır."

Bugün 11:24 TSİ - Spor

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