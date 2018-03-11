Körfez ilçesi Yarımca Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan ve Körfez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde biyoloji öğretmenliği yapan ve ayriyeten emlakçı olan Tarık Ertaş (47) evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olan Ertaş'ın ölümü aileyi yasa boğdu. Ertaş’ın cenazesi bugün Mimar Sinan Mahallesi Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı’na defnedilecek.
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Biyoloji öğretmeni kalbine yenildi!
Körfez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde biyoloji öğretmeni olan Tarık Ertaş, evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.
Bugün 11:41 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz