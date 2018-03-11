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Biyoloji öğretmeni kalbine yenildi!

Körfez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde biyoloji öğretmeni olan Tarık Ertaş, evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Körfez ilçesi Yarımca Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan ve Körfez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde biyoloji öğretmenliği yapan ve ayriyeten emlakçı olan Tarık Ertaş (47) evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olan Ertaş'ın ölümü aileyi yasa boğdu. Ertaş’ın cenazesi bugün Mimar Sinan Mahallesi Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı’na defnedilecek.

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