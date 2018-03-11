Paraşütçüler sertifikalarını aldı

Sertifika töreninde konuşan Başkan Üzülmez “Birçok branşta belediye olarak hizmet verilmektedir. Kartepemizde turizme açılan en önemli kapılarından gördüğümüz yamaç paraşütü ekibini misafir ediyoruz. Yamaç paraşütü ülkemizde fazla ön plana çıkmasa bile ilçelerin tanıtımında çok önemli görev düşmektedir” dedi.
ÜZÜLMEZ’E TEŞEKKÜR ETTİLER
Kartepe Belediyespor yamaç paraşütü takımı sporcuları da Başkan Üzülmez’e ilk günden itibaren tüm çalışmalarında vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Başkanım sizleri mahcup etmemek, ilçemizi daha iyi tanıtmak için elimizden geleni yapıp, güveninizi boşa çıkarmayacağız inşallah. Ne mutlu ki sizi gibi spora ve gençlere değer veren bir başkanımız var. Çok teşekkür ediyoruz” dediler. Başkan Üzülmez konuşması sonrasında yamaç paraşütü eğitimlerini tamamlayanlara sertifikalarını verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz