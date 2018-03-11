Play-Off grubundaki maçta yarın saat 19.15’te Gölcük Kavaklı Stadı’nda Gölcük İdman yurdu ile Gebze Molla Fenari takımları kozlarını paylaşacak.
Bugün 12:07 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:09 TSİ )
U-19’da tek maç
U-19 Futbol Ligi’nde gündemde tek maç var.
Bugün 12:07 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz