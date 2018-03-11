2.K. 19’da yoğunluk

Kentimizde yarın amatör gençler sahaları kaplamış durumda yoğun bir gündemle de 2.Küme U-19 Futbol ligi maçları oynanacak.
Program şöyle…
A-Y.KAN.-BAĞDAT 19.15 KANDIRA
B-MERT-ÇAY. G. 19.00 CEPHANE
B-B.D.TEPE -ACISU 19.00 HALİSDEMİR
C-SELA.-ÜÇYOL 19.00 M.A.KAĞIT.
F-41 KAR.-BEŞKÖY 19.15 BEYLİKBAĞI
G-TAVŞ.-D.KALE B.19.00 M.OKTAY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz