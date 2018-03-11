Yıldızlar fileye!

A ve B Grubu’nun kapışmaları ilgiyle izlenebilecek.
Menü şöyle…
18:30 B-Y.Kent.B-DR.GH. Derince
20:00 A-Y.Ken.C-M.Paşa Derince
18:30 A-DSİ.B-DSİ.A H.Gemici
20:00 B-İzmit-S.Meşe H.Gemici
Yıldız kızlar Kocaeli Voleybol Ligi’nde yarın iki grupta 4 maç var.
A ve B Grubu’nun kapışmaları ilgiyle izlenebilecek.
18:30 B-Y.Kent.B-DR.GH. Derince
20:00 A-Y.Ken.C-M.Paşa Derince
18:30 A-DSİ.B-DSİ.A H.Gemici
20:00 B-İzmit-S.Meşe H.Gemici
Bugün 12:11 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz