Saat 10.00’da başlayacak müsabakalar akşam saatlerine kadar devam edecek. Müsabakalar Başiskele Spor Salonu’nda düzenlendi.
Bugün 12:11 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:13 TSİ )
Bocceciler Başiskele’de
Başiskele Okul Sporları Küçük-Yıldız-Genç-Kız-Erkek Bocce Turnuvası yarın gerçekleşiyor.
Bugün 12:11 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz