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İYİ Parti kongresinde gerginlik!

İYİ Parti Kocaeli kongresinde gerginlik çıktı!

İYİ Parti Kocaeli İl 1.Olağan Kongresi, Çağlayan Restoran'da gerçekleştirildiği anlarda kongrede gerginlik çıktı. Kongrenin başlamasına kısa bir süre kala salona girmek isteyen İl Başkanı Serdar Kaman’a İYİ Partili olduğunu ve delege olduğunu iddia eden bir grup saldırmak istedi. Kısa süreliği gerginlik sonrasında Kaman polis ekiplerinin araya girmesiyle salona giriş yapabildi. Kaman’a saldırmak isteyen gruptaki şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken kongrenin yapılacağı salona delege olmayan kimse alınmadı. Gerginliğin yönetim listesi nedeniyle yaşandığı öğrenilirken salona Serdar Kaman ile birlikte giren MHP Derince eski ilçe başkanı ve şuanda İYİ Parti yönetiminde yer alan Adil Gülez’e yumruk atıldığı iddia edildi. Yaşanan gerginlik sonrası İYİ Parti Başiskele ilçe yöneticisi Rıza Güvenusta polise gösterdiği tepki nedeniyle gözaltına alınırken kısa süre sonra serbest bırakıldı.

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Muhabir Ahmet Hazer

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