Papağana sürpriz doğum günü partisi!

Gölcük ilçesi Topçular Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde kafe işletenÖzdilek Ürpek, sahibi olduğu'Paşa' isimli papağanın 7'nciyaş günü içinorganizasyondüzenledi. Çocukların ilgi gösterdiği doğum günü organizasyonunda Paşa içinşarkılar çalındı ve pasta kesildi. Papağanı Paşa'nın artık evladı gibi olduğunu söyleyenÖzdilek Ürpek, "17 Ekim 2016 tarihinde Paşa'yla Antalya Manavgat'ta tanıştık. Manavgat'tan aldım getirdim. Yaklaşık 1.5 senedir bizimle. Evladımız gibi oldu, her akşam evimize, her sabah işyerimize Paşa'yla beraber gidip gelmekteyiz. Benden önceki sahipleri Antalya Manavgat'ta yat çekimlerinde fotoğraf çekimi için kullanmış, arkadaşlarım sayesinde Paşa'yla tanışma fırsatım oldu. Bugünde tandık dost ve arkadaşlarımızla Paşa'nın doğum gününü kutluyoruz" dedi.