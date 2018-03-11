Gölcük ilçesi Topçular Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde kafe işletenÖzdilek Ürpek, sahibi olduğu'Paşa' isimli papağanın 7'nciyaş günü içinorganizasyondüzenledi. Çocukların ilgi gösterdiği doğum günü organizasyonunda Paşa içinşarkılar çalındı ve pasta kesildi. Papağanı Paşa'nın artık evladı gibi olduğunu söyleyenÖzdilek Ürpek, "17 Ekim 2016 tarihinde Paşa'yla Antalya Manavgat'ta tanıştık. Manavgat'tan aldım getirdim. Yaklaşık 1.5 senedir bizimle. Evladımız gibi oldu, her akşam evimize, her sabah işyerimize Paşa'yla beraber gidip gelmekteyiz. Benden önceki sahipleri Antalya Manavgat'ta yat çekimlerinde fotoğraf çekimi için kullanmış, arkadaşlarım sayesinde Paşa'yla tanışma fırsatım oldu. Bugünde tandık dost ve arkadaşlarımızla Paşa'nın doğum gününü kutluyoruz" dedi.
Bugün 12:56 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:58 TSİ )
Papağana sürpriz doğum günü partisi!
Gölcük'te kafe sahibi Özdilek Ürpek, 7 yaşına giren 'Paşa' isimli papağanı için doğum günü organizasyonu düzenledi.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Bugün 12:56 TSİ - Gündem
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz