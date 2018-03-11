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Bugün 13:24 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:28 TSİ )

‘Tepe’de ‘Gül’ler açtı

2.Amatör Küme Futbol Ligi, olanca hızıyla sürüyor.

BÜYÜT

C Grubu’nda lider Yarımca bu sezon 5. maçta ilk kez takılırken, takipçilerinden Eşme ile 0-0 berabere kalınca, yine diğer takipçilerden Gültepe, İzmit Gençler Birliği engelini 3-1’le aşıp, zirveye biraz daha yaklaştı. 4 grupta 5.hafta tamamlanırken, A Grubu’nda Yeniyalı Barbaros, C Grubu’nda Yarımcaspor, F Grubu’nda Gölcük İdman Yurdu, G Grubu’nda Darıca Kültür ve Martı Spor liderliğini sürdürdü…

C GRUBU’NDA NEFES KESEN MAÇ

Yeniden yapılanan kentimizin en eski takımlarından İzmit Gültepe, gençlerden kurulu kadrosuyla büyükler liginde de devam eden İzmit Gençler Birliği karşısında 8.dakikada Osman’ın golüyle adeta maça galip başladı. Mehmet Ali Kağıtçı’daki maçta 28. dakikada Yunus, beraberliği sağladı. Devre bu skorla sona erdi. Ancak ikinci yarıya fırtına gibi başlaşan Gültepe ve özellikle de Ali Sak, 50 ve 67. dakikada attığı gollerle rakibini adeta pes ettirdi. 3. sıraya yerleşen Gültepe 10 puana yükselirken, lider Yarımca 13 puana çıktı ve fark 3’e indi. Gruptaki bir başka takipçi Maşukiye ise Yeni Kandıra’yı 5-1’lik skorla yenerek ikinci sırada takibini sürdürdü ve zirveyle arasını kapadı.

İZMİT GENÇLER B.: 1 İZMİTGÜLTEPE: 3

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Çağlar Yıldızdal ***, Mesut Akçınar ***, Mesut Öner ***

İZMİT GB: Birkan **, Mert ** (Dk. 65 Armağan **), Ömürhan **, Selami ***, Mertcan ***, Semih **, Abdullah ** DK. 72 Emre **), Yunus *** (Dk. 81 Ali Kemal ?) Güven ***, Faruk ***, Ender **

İZMİTGÜLTEPESPOR: Ali ***, Bayram *** (Dk. 78 Coşkun ***), Berkan ***, Koray ***, Enes ** (Dk. 46 Mutlu ***), Ali Sak ****, Emre ***, Onur ***, Cevat ***,Osman ***, Soner ***

GOLLER: Osman Dk. 8, Yunus Dk. 28, Ali Sak Dk. 50 ve 67

YARIMCASPOR: 0 EŞMESPOR: 0

STAT: Körfez Esentepe

HAKEMLER: Metin Ataş ***, Ahmet Göçmen ***, Umut Laleli ***

YARIMCASPOR: Osman ***, Ferhat ***, Ergün ***, Gökhan Taner ***, Doğancan ***, Burhan ***, Celal *** (Dk. 77 Emir **), Murat **, Ertuğrul Kadir *** (Dk. 76 Hakan **), Fuat *, Fatih *** (Dk. 82 Bayram **)

EŞMESPOR:Birtan ***, Coşkun ***, Sezercan ***, Hüseyin ***, Onurcan ** (Dk. 71 Levent **), Başer *, Erdi ***, Alim ***, Hasan ** (Dk. 58 Tunahan **), Oğuz **, Ümit ** (Dk. 67 Furkan **)

GOL: Yok.

KIRMIZI KART: Başer Dk. 53, Fuat Dk. 90

YENİYALI BARBAROS: 6 ŞİRİNTEPE GB: 1

STAT: Körfez Esentepe

HAKEMLER: Gülsüm Çetin ***, Ömer Yılmaz ***, Mehmet Ali Paşa ***

YENİYALI BARBAROSSPOR: Ufuk ***, Mustafa Özbey ***, Emre ***, Beratcan ***, Serkan ***, Erdem *** (Dk. 77 Mustafa Elverdi ***), Murat ***, Serdar Zengin ****, Bülent ****, Abdülkadir *** (Dk. 81 Volkan ***), Doğukan *** (Dk. 78 Barış ***)

ŞİRİNTEPE GB: Nurdoğan **, İlkay **, Cihat **, M. Raci **, Mustafa **, Koray **, Eren ** (Dk. 68 Atabey **), Hasan ** (Dk. 58 Zekeriya **), Levent **, Ammar ***, Ahmet Eray ** (Dk. 46 Berkay **)

GOLLER: Bülent Dk. 13, 24, Serdar Zengin Dk. 34, 41, Ammar Dk. 45, Abdülkadir Dk. 67, Murat Dk. 82

KIZDERBENTSPOR: 0 KAVAKLISPOR: 4

STAT: Karamürsel

HAKEMLER: Abdülbaki Ayyıldız ***, Ömer Karaman ***, Abdullah Yalçınkaya ***

KIZDERBENTSPOR: Kerem **, Burhan ** (Dk. 75 Melih **), Eşref **, Göksel **, İdris **, Tuncay **, Melih ** (Dk. 72 Recep **), Yunus Emre **, Uğur **, Sinan **, Anıl ** (Dk. 46 Furkan **)

KAVAKLISPOR: Ercan ***, Cemal ***, Oğuzhan ***, Cihat *** (Dk. 78 Mehmet ***), M. Yusuf ***, B. Oğuzhan ***, Eren ***, Berkan **** (Dk. 75 Oruçhan ***), Selçuk *** (Dk. 68 Can ***), Sertan ***, Sedat ****

GOLLER: Cihat Dk. 19, Sedat Dk. 28, Berkan Dk. 40 ve 57

ACISI BLD: 4 ÇAYIRTEPE GENÇLİK: 1

STAT: Acısu Şehit A. Tayyip Olçak

HAKEMLER: Murat Ortanca ***, Sinan Kılıç ***, Raşit Çetintaş ***

ACISU BLD: Ramazan ***, Necmettin *** (Dk. 55 Adem **), Sercan ***, Enes ***, Murat ****, Bilal ** (Dk. 40 Fatih ***), Yavuz *** (Dk. 65 Emre **), Barış Yiğiter ***, Barış *, Osman ***, Reha ***

ÇAYIRTEPE GENÇLİK: Erba **, Sezer **, Sedat ***, Metehan **, Selim ** (Dk. 70 Emirhan Debreli **), Sezgin ** (Dk. 70 Eren **), Göktuğ ***, Ergin **, Enes **, Batuhan **, Emirhan **

GOLLER: Murat Dk. 16 ve 51, Osman Dk. 36, Fatih Dk. 60, Göktuğ Dk. 68

KIRMIZI KART: Barış Dk. 81

Bugün 13:24 TSİ - Spor

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