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Emlakçılar kongresinde "YUHALAMA" sesleri

Emlakçılar Odası Başkan Adayı Alpay Hacıoğlu taraftarlarını sakinleştirerek, konuşma yaptı. Konuşması sonrasında Ahmet Pekin taraftarları Alpay Hacıoğlu’nu yuhaladı. Ardından Ahmet Pekin taraftarları ile Hacıoğlu taraftarları arasında tartışma çıktı.

Salonda oluşan gerginlik üzerine başkan adayı Alpay Hacıoğlu taraftarlarını sakinleştirerek, “Arkadaşlar kongreyi germeyelim. Yönetimi ve denetimi ibra edelim” dedi. Bunun üzerine gerçekleştirilen oylamada Kocaeli Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri ibra edildi.

ÖRNEK ALINMIŞIZ

Kongrede dilek ve temenniler kısmında söz alan Kocaeli Emlakçılar Odası Başkan Adayı Alpay Hacıoğlu yoğun tezahürat eşliğinde kürsüye geldi. Hacıoğlu konuşmasında, “Biz burada kardeşlik içerisinde bir kongre icra edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Projeler anlatıldı, çalışmalar anlatıldı. Bende odamızın yaptıklarından bahsetmek istiyorum. Biz bu çalışmaların çoğunu KEMDER olarak yaptık. İyi ki yapmışız örnek alınmışız. Bizlere iki gün önce SMS geldi, link geldi, odanın faaliyetleri anlatılıyordu bu videolarda. Bir araç kampanyası yapıldı. Bundan çoğu arkadaşımızın haberi dahi yok. Bu kampanya dışında bağışlar gelmiş, herhalde iyi araç sattığınız için bu bağışlar geldi” dedi.

DÖNERCİ GELDİ OY KULLANDI

Burası Suriye sınır burası Lübnan mı diyen Hacıoğlu kongre salonunun bir sınırla ayrılmasını eleştirdi. Alpay Hacıoğlu, “Oda bizim, oda hepimizin. Bunu tasvip etmiyorum. Bunlar hiç hoş şeyler değil. Bizi kimse ayıramaz. 2004 yılında kurulan Kocaeli Emlakçılar Derneği var. Biz o dönemden beri oda kurma faaliyeti içerisinde çalışmalarımızı yaptık. O kadar güzel bir kongre süreci oldu ki geçen dönem, iki gün önce, beş gün önce üye olanlar oy kullandı. Saat 17.00’a kadar adam döner kesti, sonra geldi oy kullandı. Biz meslektaşlarımızın söz sahibi olmasını istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Ahmet Pekin taraftarları konuşması esnasında Alpay Hacıoğlu’nu yuhaladı. Ardından Ahmet Pekin taraftarları ile Hacıoğlu taraftarları arasında tartışma çıktı.

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Bugün 13:27 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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