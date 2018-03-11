Peri değil dozer: 74-53

Geçen hafta deplasmanda zorlu rakibi Edremit Belediye Gürespor’u son saniye sayısıyla 65-64 mağlup eden İzmit Belediyespor, sahasında, alt sıralardaki Kastamonu temsilcisi Ferko Ilgaz Hotel KBSK’yı konuk etti. Rakibi karşısında oyuna oldukça tutuk başlayan potanın perileri, ilk periyotu 21-19 geride tamamladı. İkinci periyotta hızlı hücumlarla etkili olan konuk ekip, ikinci bölümü de 37-32 önde kapattı. İlk iki periyotta sayı üretmekte zorlanan potanın perileri, soyunma odasına mağlup olarak gitti.

SONRADAN AÇILDIK

Belediyespor, mücadelenin üçüncü periyodunda çok iyi bir mücadele verdi. Maçın yıldız oyucuları Ebru Torun, Melek Yusufoğlu, Arhonda Jasmon Covington ve Deniz Doğan’ın üstün mücadelesiyle oyunda dengeyi kurdu. Üçüncü periyotu 51-44 önde kapatan potanın perileri, son bölümde oyunun kontrolünü iyice eline aldı. Arhonda Jasmon Covington (31) ve Ebru Torun (19)’un sayılarıyla temsilcimiz maçı kopardı.

4. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Maçın son periyotunda oyun üstünlüğünü maçın son anına kadar elinde tutan İzmit Belediyespor, zorlu rakibi karşısında zorlanmasına rağmen maçı 74-53 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı. İkinci yarıdaki yükselişini sürdüren Mavi Yeşilliler, potadaki üstünlüğünü ileriki haftalara taşıdı. 23’ncü hafta sonunda rakibi Ferko Ilgaz Hotel KBSK’yı yenerek 37 puanla dördüncü sıradaki yerini korumasını bildi. İzmit Belediyespor, haftaya deplasmanda Bursa Büyükşehir Budo ile Bursa Yıldırım Şahin Spor Kompleksi’nde zorlu bir mücadele verecek.

İZMİT BELEDİYESPOR: 74 FERKO ILGAZ HOTEL KBSK: 53

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Samet Fırat Savaş **, Caner Bahadır **, Sedef Yarıcı **

İZMİT BELEDİYESPOR: Melek Yusufoğlu *** (10), Ebru Torun ***(19), Deniz Üstün **, Arhonda Jasmon Covington *** (31), Kübra Mutiş **, Berrin Karabaş **(4), Deniz Doğan *** (10)

FERKO ILGAZ HOTEL KBSK: Çisem İncel **(5),Dilan Çelik ** (6), Burçin Pekşenel ** (2), Beylem İlba ** (4), Aslı Çil ** (2), Özlem Öztürk *** (13), Neslihan Külekçi *** (13), Aygün Ayyıldız Akyüz ** (4), Kayra Güler **, Karley D’Angela Barnes ** (4)

1.PERİYOT: 19-21

2.PERİYOT: 32-37

3.PERİYOT: 51-44

SONUÇ: 74-53