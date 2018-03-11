ASSAN HANİL ödüle doymuyor

Kibar Holding bünyesinde, otomotiv yan sanayinin önemli ana parça tedarikçilerinden olan Assan Hanil, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlarına yönelik bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Bu etkinlikte kadın çalışanlar, ihtiyaç sahibi çocuklar için organik oyuncaklar hazırladı. Atölye çalışmasında yapılan organik oyuncaklar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde İzmit’teki bir çocuk yuvasına ulaştırılacak.

“KADINLARIN AZMİNDEN DESTEK ALIYORUZ”

7 Mart tarihinde, İşkur ve İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, “En fazla kadın istihdam eden şirket” ödülünü, geçen yıl olduğu gibi yeniden aldıklarının müjdesini veren Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, “Halen bünyemizde toplam 124 kadın çalışanımız var. 21 yıldır elde ettiğimiz başarılarda kadınların azminden destek alıyoruz” dedi.

“GAYRETİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Sözlerini sürdüren Güner,“Kadınların toplum, iş dünyası, eğitim, spor, üretim, sanat, bilim gibi alanlardaki yarattıkları değer sayesinde dünyanın daha güzel, üretken ve yaşanır bir yer olduğuna yürekten inanıyorum. Kadınların iş dünyasında hak ettikleri yere gelmeleri için Assan Hanil olarak daima büyük bir gayret içerisindeyiz, bundan sonra da bu gayreti sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.