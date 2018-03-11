Polis Eşleri Derneği şehit ailelerini unutmadı

Polis Eşleri Derneği Kocaeli Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şehit ve gazi ailelerini İzmit Polis Evi Lokali'nde düzenlenen kahvaltıda ağırladı. Dernek Başkanı Aliye Denizci ev sahipliğindeki programa Vali Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy, şehit ve gazi aileleri ile birlikte, dernek üyeleri ve bayan polis memurları katıldı.

DUALAR EDİLDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Şube Başkanı Aliye Denizci, konuklarla yakından ilgilendi. Program sonunda şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi.